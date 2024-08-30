Merkez sıkılaştırmaya gitti. IMF uyardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını desteklemek için zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.

TCMB'den makroihtiyati çerçevesiyle yapılan duyuruda Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gittiği bilgisine yer verildi.

Bu çerçevede gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 aralığında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana çıkarıldı.

Gerçek kişi lira mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalara özel aylık artış kotası kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması şartı getirildiği belirtildi.

Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) liraya geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM eklendi.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına liraya geçiş oranı seviyesine kıyasla uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne çıkarıldı.

DOLARİZASYONU SINIRLAYACAK

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından şu ifadelere yerdi:

"Net parasal sıkılaşma anlamına gelir. Bu tedbirler mevduat faizini yükseltecek. Öte yandan TL mevduat oranını artırabilen bankaların zorunlu karşılık maliyeti düşeceğinden aracılık maliyetleri düşecek." paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını desteklemek için zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitmesiyle ilgili Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara açıklamada bulundu.

Kara, sosyal medya hesabından şu ifadeler yer verdi:

"Net parasal sıkılaşma anlamına gelir"

"KKM’den çıkan para ve risk iştahındaki azalış döviz kuru üzerinde baskı yaratınca TCMB mevduat faizini yükseltici ve dövize kaymayı sınırlayıcı yeni tedbirler aldı. Net parasal sıkılaşma anlamına gelir. Bu tedbirler mevduat faizini yükseltecek. Öte yandan TL mevduat oranını artırabilen bankaların zorunlu karşılık maliyeti düşeceğinden aracılık maliyetleri düşecek. Sonuçta mevduat faizi artarken kredi-mevduat farkı azalacak. Sorunun kökenini çözmese de doğru yönde atılan adımlar."

Prof. Dr. Demiralp gerekçeyi açıkladı

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp de Merkez Bankası’nın kararına yönelik sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Eski FED ekonomisti Prof. Dr. Demiralp, “TL mevduatı destekleyici adımlar parasal aktarım mekanizmasının gerektirdiği sıkılaşma ile tutarlı” açıklamasını yaptı.

Koç Üniversitesi ile Konda’nın gerçekleştirdiği ve sonuçları dün açıklanan Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin ağustos verilerine atıfta bulunan Prof. Dr. Demiralp sözlerine şu şekilde devam etti:



Prof. Dr. Selva Demiralp, TCMB’nin son hareketini “tasarrufu özendirecek, dolarizasyonu sınırlayacak ve harcamaları kısacak yönde atılmış isabetli adımlar” olarak yorumladı.