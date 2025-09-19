Merkeze çekilen emniyet müdüründen olay paylaşım!

Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle merkeze alınan Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kentten ayrılırken, sosyal medya hesabından "Arkasından it havlatmayan kurt, kurt değilmiş. Çok şükür arkamızdan itler havlıyor" paylaşımını yaptı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle merkeze alınan Erzurum İl Emniyet Müdürü Yırtar, kentten ayrılırken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yırtar, "Arkasından it havlatmayan kurt, kurt değilmiş! Çok şükür arkamızdan itler havlıyor" dedi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden Kadir Yırtar'ın yerine Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak atanan Onur Karaburun ise görevine başladı.

