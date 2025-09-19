Merkeze çekilen emniyet müdüründen olay paylaşım!

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ARKASINDAN İT HAVLATMAYAN KURT..."

Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle merkeze alınan Erzurum İl Emniyet Müdürü Yırtar, kentten ayrılırken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yırtar, "Arkasından it havlatmayan kurt, kurt değilmiş! Çok şükür arkamızdan itler havlıyor" dedi.

İl Emniyet Müdürü Şener göreve başladı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden Kadir Yırtar'ın yerine Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak atanan Onur Karaburun ise görevine başladı.