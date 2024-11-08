Merkezefendi Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı

Merkezefendi Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi arasında asansör periyodik kontrol protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “4 yıl önce imzalanan protokolümüzü tekrar yenileyerek ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince Merkezefendi Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi arasında 4 yıllık protokole imza atıldı. Makine Mühendisleri Odası ile imzalanan protokolün sona ermesiyle asansör periyodik kontrolleri, bugün imzalanan protokol ile Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi’ne tekrar yetki verildi.

Başkan Doğan, “4 yıl önce imzalanan protokolümüzü tekrar yenileyerek ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. 4 yıl boyunca ilçe sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerini Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ile ortak çalışmalarla gerçekleştireceğiz. İlçe sınırları içerisinde hemşehrilerimizin güvenliği açısından tüm asansörler denetlenecek” dedi.