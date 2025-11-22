Merkezefendi ilçesi genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, çevre ve halk sağlığı konusundaki faaliyetlerini de sürdürüyor. Yaz ve kış dönemlerine özel çevresel çalışmalar gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi tarafından çöp toplama sürecinde meydana gelen kötü kokuları kalıcı olarak gidermek için özel ve ferah bir koku yayma sistemi entegre edildi. Yeni uygulama sayesinde çöp araçları, toplama işlemi sırasında çevreye kötü kokular yaymak yerine gül ve sakız aromalı bir koku bırakıyor. Uygulama, hem araç arkasındaki temizlik personelinin hem de vatandaşın kötü kokudan etkilenmemesi için hayata geçirildi. Uygulamanın kısa sürede tüm çöp toplama araçlarında standart hale getirilecek.





"DAHA TEMİZ, DAHA FERAH BİR MERKEZEFENDİ İÇİN"

Uygulamanın örnek olacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz, "Daha temiz, daha ferah bir Merkezefendi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çöp araçlarımıza koku önleyici sistem kurduk. Bu yeni sistemle çöp araçlarının yarattığı olumsuz kokuları ortadan kaldırıyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren çevre dostu bir belediye anlayışı ile hem doğaya hem hemşehrilerimize hem de gelecek nesillere hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.