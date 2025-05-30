Merkezefendi Halk Eğitim aile defilesi unutulmaz anlar yaşattı

Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Aile Defilesi ve Türk Halk Müziği Konseri" renkli anlara sahne oldu.

Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir'in davetiyle düzenlenen özel gecede sanat ve kültür dolu saatler yaşandı. Programa katılan sanatseverler, türkülerle coşarken hem gönüllerince eğlendiler hem de anlamlı anlara tanıklık ettiler.

Gecenin en ilgi çekici bölümlerinden birisini "Aile Defilesi" adı altında gerçekleştirilen nostaljik kıyafetler defilesi oluşturdu. Kadınlar ve çocuklar, şık kıyafetlerle podyuma çıkarak, profesyonel mankenleri aratmayan performanslarıyla göz doldurdu. Defile izleyicilerden büyük alkış toplarken, sahnedeki çocuklar ile ailelerinin yaşadıkları heyecan ve mutluluk yüzlerinden okundu.

Beğeni toplayan defilenin ardından sahne, usta öğreticilerden Şef Hüseyin Özdemir tarafından çalıştırılan Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korusu kursiyerlerine bırakıldı. Sadece 1 ay gibi kısa bir sürede konsere hazırlanan kursiyerler, sahneye büyük bir özgüvenle çıkarak birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Hem performansları hem de sahne enerjileriyle izleyicilerden tam not alan kursiyerler, ayakta alkışlanarak büyük bir takdir topladı.

Gece boyunca süren coşku ve alkışlar, sanatın ve emeğin bir araya geldiğinde nasıl büyülü bir atmosfer oluşturulabileceğini bir kez daha gösterdi. Katılımcılar, böylesine güzel bir etkinlik düzenlediği için Kaymakam Abdullah Demir'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.