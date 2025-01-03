Merkezefendi Kent Tiyatrosu Ocak ayı takvimi belli oldu

Merkezefendi Belediyesinin kültür sanat alanındaki etkinlikleri devam ediyor. Hazırladıkları oyunlarla Denizlililerin ilgisini toplayan Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun Ocak ayındaki oyun takvimi duyuruldu. Oyunların hazırlıklarını tamamlayan tiyatro ekibi, yetişkin ve minik seyircileri ile buluşmayı bekliyor.

Toplu rezervasyonlu oyunlar için 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden, online rezervasyonlu oyunlar için Merkezefendi Belediyesi internet sitesi üzerinden vatandaşlar yerini ayırabilecek. Online rezervasyonlar, oyun günlerinden 5 gün önce açılacak.

PROGRAMIN İLK OYUNU 8 OCAK'TA

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Dostluk Masal oyununu 8 Ocak Çarşamba günü saat 10.30'da Merkez Kütüphane'de, Palyaço Dodo'nun Okyanus Sirki oyununu 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde, Kırmızı Toka oyununu 29 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde ve Bonbon ve Şeker Kukla oyununu 31 Ocak Cuma günü saat 10.30'da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi'nde oynayacak. 19 Ocak Pazar günü saat 14.30'da ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kral Cıbıldak oyununu Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahneleyecek.