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Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat personel alacak

Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 22 personel alacak. Son başvuru tarihi 29 Ekim olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 09:26
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Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 22 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Denizli Merkezefendi’de ikamet etmek

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adli sicil kaydı

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