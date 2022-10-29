Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 22 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Denizli Merkezefendi’de ikamet etmek
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adli sicil kaydı
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