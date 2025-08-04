Merkezefendi transferde atağa kalktı

Kaynak: DHA
Merkezefendi transferde atağa kalktı

Merkezefendi Belediyesi Basket iki yabancı oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi uzun süre sessiz kaldığı transfere hızlı bir giriş yapan Merkezefendi Belediyesi Basket iki yeni yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı.

Denizli temsilcisi 24 yaşındaki ABD'li guard Sam Griffin ve 32 yaşındaki forvet Javontae Hawkins'le sözleşme imzaladı.

Daha önce iç transferde yabancılardan Hans Vanwijn ve yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezon forma giyemeyen Roko Badzim ile sözleşme yenileyen Merkezefendi Belediyesi, dış transferde Mahir Ağva, Ömercan İlyasoğlu ve Emre Tanışan'ı almıştı.

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