Merkezefendi’de 100. Yıl Meydanı ve Anıtı açılıyor

Kaynak: İHA
Merkezefendi’de 100. Yıl Meydanı ve Anıtı açılıyor

Merkezefendi Belediyesi, ilçeye bağlı Karahasanlı Mahallesi'nde "100. Yıl Meydanı ve Anıtı" açılış töreni gerçekleştirecek.

Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyetimizin 101. yılına özel olarak hazırlanan "100. Yıl Meydanı ve Anıtı'nın açılış törenini, Karahasanlı Mahallesi'nde gerçekleştirecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısından dolayı ertelenen "100. Yıl Meydanı ve Anıtı'nın açılışı, 10 Kasım Pazar günü saat 15.00'da Karahasanlı Mahallesi 2017-2091 Sokak Kesişimi Karahasan Pazaryeri üstünde gerçekleştirilecek. Merkezefendi Belediyesi tarafından anlamlı bir meydan ve Cumhuriyet'in simgesini yaşatacak bir anıt, vatandaşların hizmetine sunulacak.

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Karahasanlı Mahallesi'nde Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilecek. Cumhuriyetimizin 101. yılı anısına hazırlanan bu meydan ve anıt, 10 Kasım'da geleceğe dair bir miras olarak konumlandırılacak.

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