Merkezefendi’de “30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası” start aldı

Merkezefendi Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası” başladı.

Sevindik Vadi Park Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen turnuvanın başlama vuruşunu, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Hüdai Tirit ve Osman Bartal yaptı. 24 takımın ve 500 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk maçı oynandı.

Turnuvanın final maçı, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’da oynanacak. Ödül töreni ise yine aynı gün saat 17.00’de Sevindik Vadi Park Spor Tesisi’nde yapılacak.

Çocukların küçük yaştan itibaren sporla ilgilenmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, katılım sağlayan tüm takım ve sporculara teşekkür ederek başarılar diledi.

Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak sporun her alanında, her dalında olmak için mücadele veriyoruz. Turnuvamızda 500 genç sporcumuz mücadele verecek. Bu bayramın, bu milli mücadele ruhunun bizler için olduğu gibi çocuklarımız ve gençlerimiz için de anlamı çok farklı. Kendi zamanlarından, kendi vakitlerinden fedakarlık ederek spor hocalarımıza ve çocuklarımıza bu spor kurslarına ve etkinliklerine getiren ailelere çok çok teşekkür ediyorum. Büyük Zafer’in coşkusunu sporla yaşadığımız turnuvamızda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.