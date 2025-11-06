Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendili kadınlarımıza bir söz vermiştik. Denizlimizin tarihi ve turistik yerleri görecek, tanıyacak ve yaşayacak diye. Sözümüzü tuttuk" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, kadınlara özel faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak başlatılan "Haydi Kadınlar Pamukkale’ye" gezi etkinliği ile kadınlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale ve Kaklık Mağarası’nı görme fırsatı buluyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan da geziye katılan kadınlara hem eşlik ediyor hem de onları uğurluyor. Aralık ayına kadar her hafta düzenlenecek gezilerin kontenjanları kısa sürede doldu.

"KADIN ÖĞRENİRSE REFAHIN ARTACAĞINA İNANIYORUZ"

Yoğun ilgi gören gezi programının aslında kadınlar için bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kendi şehrimizin güzelliklerini görmemiş, tanımamış ve yaşamamış kadınlarımıza bu imkanı sağlamak ve yoğun ilgi görmek bizleri mutlu ediyor. Merkezefendili kadınlarımıza bir söz vermiştik. Denizlimizin tarihi ve turistik yerleri görecek, tanıyacak ve yaşayacak diye. Sözümüzü tuttuk. Ekonomik sıkıntılardan dolayı birçok hemşehrimiz ve gencimiz bu güzel yerleri ne yazık ki görmüyor. Kadın öğrenirse, gelişirse ve özgürleşirse refahın artacağına inanıyoruz. Kadınlara çok güveniyorum ve onları çok seviyorum" diye konuştu.