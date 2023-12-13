Merkür Retro’suna girdiğimiz şu günlerde Merkür’ün temsil ettiği konularda burçların başarısız olma olasılığı daha yüksektir. Retro zamanlarında riskli işlerin yapılmaması tavsiye edilirken bazı burçlar Merkür Retro’sundan daha fazla etkilenecektir. Peki, Merkür Retro’su hangi burçları etkileyecek? Merkür Retro’su ne zaman?

Astrologlara göre; Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler başarılı olamaz. Hangi gezegen Retro ise gezegenin temsil ettiği konuları o dönem yapmamak gerekiyor.

RETRO NEDİR?

Astrolojide retro, bir gezegenin gerilemesi yani geri gitmesi anlamına gelir. Bu durum, gezegenin hareketlerinin yavaşlaması ve Dünya'dan bakıldığında yörüngede geriye gidiyor gibi gözükmesi anlamına gelir.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

Merkür Retro’su 13 Aralık saat 10.09’da Oğlak burcunda başladı.

Merkür Retro’su bazı burçlar için pozitif gelişmeleri beraberinde getirirken bazı burçları ise olumsuz etkileyecek. Astrologlar bazı burçları Retro konusunda uyardı.

MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Merkür Retro’sundan en çok etkilenecek burçlar ise Koç burcu, Aslan burcu, Akrep burcu ve Oğlak burcu olacak.

MERKÜR RETROSUNDA KOÇ BURCU

Her yıl 3 kez meydana gelen Merkür Retro’sunun sonuncusu bugün gerçekleşiyor. Retro süresince Koç burçları kendilerine yapılan hataları görmezden gelmeyecek ve deyim yerindeyse yanıtları çok sert olacak.

Merkür Retrosu Koç burçları için hatalara ses çıkarma zamanı.

MERKÜR RETROSUNDA ASLAN BURCU

İnatçı olarak bilinen Aslan burçları Merkür retrosundan etkilenecek bir diğer burç.

Aslanlar Merkür retrosu sürecinde hataya hata ile karşılık verebilirler. Bu nedenle Aslan burçları attıkları adımlara dikkat etmeleri gerekiyor.

MERKÜR RETROSUNDA AKREP BURCU

Tutkularıyla bilinen Akrepler ise strateji belirleme konusunda oldukça yeteneklidir. Onlara bir hata yapmadan önce iyi düşünün. Kendilerine yapılan yanlışları asla sineye çekmezler.

MERKÜR RETROSUNDA OĞLAK BURCU

Oğlaklar toprak elementini temsil eder. Hırslı kişilikleri ile bilinen Oğlaklar sabırlı ve disiplinli kişilerdir. Fakat Merkür retrosu sürecinde bu sabırlarından iz kalmayabilir.

Oğlak burçları Retro süresince daha sabırlı olmaya çalışmalıdırlar.