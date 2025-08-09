Mermer bloğunun altında kalmıştı: Mühendisten acı haber!

Olay, Beyşehir'e bağlı Gökçimen Mahallesinde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mermer ocağında yaklaşık 25 gün önce işe başladığı öğrenilen maden mühendisi 33 yaşındaki Selman İlkel'in üzerine iş makinesinin kepçesindeki mermer blok düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki kütlenin altında kaldığı belirtilen İlkel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Selman İlkel'in cansız bedeni savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.