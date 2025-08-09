Mermer bloğunun altında kalmıştı: Mühendisten acı haber!

Kaynak: AA / İHA
Mermer bloğunun altında kalmıştı: Mühendisten acı haber!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mermer ocağında kepçeden düşen mermer bloğun altında kalan maden mühendisi hayatını kaybetti.

Olay, Beyşehir'e bağlı Gökçimen Mahallesinde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mermer ocağında yaklaşık 25 gün önce işe başladığı öğrenilen maden mühendisi 33 yaşındaki Selman İlkel'in üzerine iş makinesinin kepçesindeki mermer blok düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki kütlenin altında kaldığı belirtilen İlkel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Selman İlkel'in cansız bedeni savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

aa-20250809-38785283-38785282-konyada-uzerine-mermer-blok-dusen-maden-muhendisi-oldu.jpg

aa-20250809-38785283-38785281-konyada-uzerine-mermer-blok-dusen-maden-muhendisi-oldu.jpg

Son Haberler
ÖSYM, yeni YKS tercih kılavuzunu yayımladı
ÖSYM, yeni YKS tercih kılavuzunu yayımladı
Diyanet iktidarı bile çileden çıkardı! Hilal Köylü kulis bilgilerini paylaştı
Diyanet iktidarı bile çileden çıkardı! Hilal Köylü kulis bilgilerini paylaştı
Ndidi'den taraftara mesaj var! Forma numarası belli oldu
Ndidi'den taraftara mesaj var! Forma numarası belli oldu
Damat denize atıldı! Kötülükler geride kaldı
Damat denize atıldı! Kötülükler geride kaldı
Hayırseverler çadır kentte kalan çocukları sevindirdi
Hayırseverler çadır kentte kalan çocukları sevindirdi