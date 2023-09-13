Merrell Belgrad Ultra Trail'de kazanan belli oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2023 takvimlerinde yer alan ve Yapı Kredi Step’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen patika koşusu yarışı Merrell Belgrad Ultra Trail’in en uzun mesafeli 60K parkurunda ipi göğüsleyen sporcu Mestan Turhan oldu.

Merrell Belgrad Ultra Trail'de kazanan belli oldu

9 Eylül 2023 Cumartesi sabahı erken saatlerde start alan sporcular, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda başlayarak kuzey ormanlarından ve Karadeniz kumsallarından geçerek SPX Park’ta bitiş çizgisine ulaştı. Merrell Türkiye’nin isim, Yapı Kredi Step’in ana sponsorluğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Boğaziçi Yönetim’in desteklerinin yanında, Honda’nın parkur güvenlik, Grab’in forma, Adım Adım’ın ise sosyal sorumluluk sponsorluklarını üstlendiği Merrell Belgrad Ultra Trail’in 60 km’lik en uzun parkurunda ilk 3’ler şu şekilde oluştu:

Merrell Belgrad Ultra Trail Genel Klasman İlk 3

1. Mestan Turhan (4:46:48)

2. İrem Can Ayaz (4:49:53)

3. Hakan Deniz (5:47:15)

Merrell Belgrad Ultra Trail Kadınlar İlk 3

1. Nuray Bulut Göktepe (6:12:20)

2. Evin Tan (7:11:37)

3. Emine Besler Ceber (8:02:53)

Organizasyon kapsamında yapılan diğer yarışların podyumları ise şöyleydi:

Merrell Belgrad Medium Trail (30 km) Genel Klasman İlk 3

1. Aykut Taşdemir (1:56:57)

2. Roger Comellas Espelt (2:02:04) // Merrell sporcusu

3. Ege Yolduren (2:10:37)

Merrell Belgrad Medium Trail (30 km) Kadınlar İlk 3

1. Elif Gökçe Avcı Ataman (2:20:29)

2. Ekaterina Troshanova (2:37:30)

3. Kübra Gültekin Yıldız (2:40:08)

Merrell Belgrad Short Trail (15 km) Genel Klasman İlk 3

1. Halil Yasin (52:42)

2. Hakan Çoban (55:45)

3. Ömer Faruk Uğurlu (57:18)

Merrell Belgrad Short Trail (15 km) Kadınlar İlk 3

1. Özlenen İpek Günad (1:12:44)

2. Gamze Turhan (1:14:48)

3. Maria Kolpakova (1:16:44)

Merrell Belgrad Fun & Run (5 K) Genel Klasman İlk 3

1. Musa Achilov (17:59)

2. Seyed Ehsan Saadati (18:00)

3. Mustafa Araç (19:23)

Merrell Belgrad Fun & Run (5 K) Kadınlar İlk 3

1. Elena Volkova (24:48)

2. Daria Soloveva (26:53)

3. İrina Larina (28:17)

Merrell Belgrad Team Race (5 K) İlk 3

1. Yapı Kredi Koşu Takımı

2. Sahibinden.com Koşu Takımı

3. İETT Koşu Takımı

Kemerburgaz Kent Ormanı SPX Park’ta gerçekleştirilen ödül töreni, yarışmacıların yanı sıra katılımcı ve destekçilerden de büyük ilgi gördü. Şehirde atletizm dolu bir cumartesi günü yaşanmasını sağlayan Merrell Belgrad Ultra Trail’de farklı ülkelerden 1.305 sporcu yarıştı.

Merrell Alanya Ultra Trail, 2023 yılında da patika koşusu ailesinin büyümesine katkı sağlamaya ve sporculara unutulmaz bir yarış deneyimi sunmaya devam edecek.

Kuruluşunun 41. yılında, dünyaca ünlü koşu yarışlarına sponsorluk desteği veren Merrell deneyimiyle, Yapı Kredi Step’in ana sponsorluğunda, bir spor festivali olarak hayata geçen Merrell Belgrad Ultra Trail, patika koşusu ailesinin büyümesine katkı sağlamaya ve sporculara unutulmaz bir yarış deneyimi sunmaya devam edecek.

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