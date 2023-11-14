Mersin 1 Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 / 00:01

DOSYA : 2023/819 Esas

KARAR: 2023/1103 Karar

Sanık Riyad ve Ğusun oğlu, 2002 İdlip doğumlu olan Abdurrahman SULTAN hakkında Bıçak veya Dİğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/09/2023 tarihli ilamı ile HAGB kararı verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilememiş olup, hüküm tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 üzerindeki gazetede yayınlanması,

2- Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.