MERSİN 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

2023/14883 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14883 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi,Konuş Mevkii, 11140 Ada, 1 Parseldekayıtlı 4.448,41m² yüz ölçümlü “ARSA” nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre 1/45 arsa paylı "MESKEN" nitelikli(3)'üncü kat (6) numaralı bağımsız bölüm taşınmazın, 04.10.2019 tarih ve 20335 yevmiye numaralı “Satış ve İpotek" işlemi ile (1/1) Tam Hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır. Belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan taşınmaza ulaşım özel araçlarla ve toplu taşıma vasıtaları ile rahatlıkla sağlanabilmektedir. Taşınmaz orta gelir grubunda hane halkının ikamet etmekte olduğu bölgede konumlanmış vaziyettedir. Her türlü sosyal ve kültürel aktivite alanlarına ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. Etrafında; yüksek katlı tek bloklu veya çok bloklu site şeklinde yapılaşma mevcuttur. Yakın çevresinde; boş arsalar, çeşitli esnaf dükkanları ile Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi bulunmaktadır. Bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu arsa zemini Gazi Mustafa Kemal Bulvarının 1,20kmkuzeyinde, Eskiköy Caddesinin 850 metre güneyinde konumlanmış vaziyettedir. Bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu arsa zemini şekil olarak kuzeyden güneye doğru genişleyen dörtgen formundadır. Etrafı üzeri panel telli çevre duvarı ile çevrelenmiş olan siteye giriş doğu cephedeki 39776 Sokak üzerindeki sürgülü demir kapıdan sağlanmaktadır. Site içerisinde; açık otopark alanı, yüzme havuzu, kamelya, jeneratör ve güvenlik kulübesi mevcuttur. Sitenin peyzaj düzenlemesi tamamlamıştır. Bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu betonarme karkas şekilde bodrum + zemin + 23 kat olarak imal edilmiş olan binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup, çatısı üzerinde gezilebilen teras çatıdır. Yapının imalatı için Mezitli Belediyesince tanzim edilmiş 25.11.2016 tarih ve 2016/222 sayılı yapı ruhsatı mevcuttur. Yapı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yapı sınıf ve gruplarından IV. Sınıf C Grubu yapılar içinde yer almaktadır.Bina girişi kuzey cephedeki alüminyum doğramadan imal edilmiş camlı, fotoselli şifreli kapıdan sağlanmaktadır. Bina girişinde zemin seramik ile kaplanmış olup, duvarlar ise dekoratif malzemeler ile kaplanmıştır. Tavanlarda asma tavan çalışmaları mevcuttur. Merdiven basamakları mermer ile kaplanmıştır. Kat hollerinde zemin seramik ile kaplanmış olup, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Blokta doğal gaz tesisatı ve çift asansör mevcuttur. Taşınmaz kuzey, güney ve batı cepheli bağımsız bölüm taşınmaz kat irtifakına esas mimari projesine göre; antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, ebeveyn banyosu, giyinme odası ve balkon hacimlerinden ibarettir. Brüt alanı 182,00m², net alanı ise 153,00m² olarak hesaplanmıştır.Bağımsız bölüm taşınmaz panoramik asansör çıkışının solunda konumlanmış vaziyettedir. Giriş kapısı çelik kapıdır. İç kapılar cnc kapı, balkon kapıları ve pencereler pvc'dir. Zeminler kısmen laminant parke, kısmense seramik ile kaplanmıştır. Duvarlar kısmen sıvalı ve boyalı olup, kısmense duvar kağıdı ile kaplanmıştır. Tavanlarda asma tavan çalışmaları mevcuttur. Mutfakta alt-üst mutfak dolabı ve mutfak tezgahı mevcuttur. Islak hacimlerde zemin ve duvarlar zeminden tavana kadar seramik ile kaplanmıştır. Güney cephedeki balkon cam balkon sistemi ile katılmıştır. Taşınmaz için Mezitli Belediyesince tanzim edilmiş 06.07.2020 tarih ve 2020/107 sayılı yapı kullanma izin belgesi mevcuttur.Gayrimenkulün mahallinde ve bulunduğu bölge genelinde yaptığımız inceleme ve araştırmalar ile şehrin ve bölgenin gelişme trendi, taşınmazın içinde bulunduğu arsanın imar durumu,arsa alanı, geometrik şekli, topoğrafik durumu bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, kulanım amacı, yapı ve işçilik özellikleri, yaşı, yıpranma ve bakım durumu, çevresinin teşekkül tarzı ile şehir merkezine olan mesafesi, yollara cephesi ana yola olan mesafesi ile ulaşım ve çevre özellikleri, mevcut ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak,m² birim değeri 20.000,00 TL/m² olup,182,00m² x 20.000,00TL = 3.640.000,00TL

Adresi : Akdeniz Mahallesi 39776 Sokak No 7 İstinye Park Plaza Kat 3 D.6 Mezitli / MERSİN

İmar Durumu :Mezitli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilen şifahi bilgiye göre kıymet takdirine konu bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu arsa zemini 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "E=1,50 yoğunluklu Yençok=15 Kat Konut Alanı olduğu,

Kıymeti : 3.640.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: ipotek ve haciz şerhleri

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2023 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2023 - 10:18

14/09/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.