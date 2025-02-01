Mersinspor, Aliağa Petkimspor deplasmanında hiç geri düşmediği maçı 85-77 kazandı. Bu sonuçla Mersin 10. galibiyetini, Petkim 10. mağlubiyetini aldı. Pako Cruz maçı 20 sayı - 6 asist ile tamamlarken Justin Cobbs 15 sayı - 4 asist ile oynadı.

ALİAĞA PETKİMSPOR 77 - MERSİNSPOR 85

Salon: Enka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Nazlı Çisil Güngör

Aliağa Petkimspor: Van Beck 22, Roberts 7, Williams 4, Yavuz Gültekin 8, Aldridge 9, Dotson 5, Tyree 15, Troy Selim Şav 7, Karahan Tuan Efeoğlu 2

Başantrenör: Burak Gören

Mersin Spor: Cobbs 15, Pineiro 9, Cruz 20, Kairys 11, Canberk Kuş 7, Olaseni 13, Efianayi 10, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak

Başantrenör: Can Sevim

1. Periyot: 22-24 (Mersin Spor lehine)

Devre: 32-41 (Mersin Spor lehine)

3. Periyot: 54-63 (Mersin Spor lehine)