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Mersin Akdeniz’de icradan satılık daire

T.C. Mersin 5. İcra Dairesi tarafından Mersin Akdeniz'de 114 m² 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:34
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Mersin Akdeniz’de icradan satılık daire

Mersin Akdeniz’de icradan satılık daire
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mahallesi, 460 Ada, 11 Parsel, A Blok 2. Kat 8 nolu bağ. bölüm satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz Mersin şehir merkezinin ortalama 20km. doğusunda, D-400 karayolu üzerinde bulunan Eski Huzurkent beldesinde, İsmet İnönü Bulvarı/D-400 Karayolu ile Atatürk Bulvarının kesiştiği kavşağın güneybatı köşesinde Kuzeyi İsmet İnönü Bulvarına, Doğusu Atatürk Bulvarına, güneyi 70107 Sokağa cepheli parsel üzerinde tek blok görünümlü yapının kuzey bölümünde, batı cephesinden girişi bulunan A Blokun 2. katında yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım İsmet İnönü Bulvarından geçen toplu taşım araçları ile sağlanmaktadır. Taşınmaz ve bulunduğu bölge merkezi konumda fiili/ticari aks ve ana ulaşım arteri/devlet karayolu üzerinde olup, Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu A Blok 3.Sınıf B yapı grubunda, B.Arme karkas türde, asansörlü olarak projelendirilmiş olup, Zemin katt 4 Normal kat olmak üzere 5 katlı (Kat irtifakı Zemin K.3 Normal kata göre kurulmuştur.) olarak inşa edilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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