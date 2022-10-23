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Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak

Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 07:05
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Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak

Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde istihdam edilmek üzere bir büro görevlisi alınacak.

Adaylar başvurularını 24 Ekim 2022 tarihine kadar Vakıf ilan resmi internet sitesinden elektronik olarak yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

18 - 35 yaş arasında olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile belini suçlardan mahkum olmamak,

2020-2021 yıllarında yapılan KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak,

İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak,

Bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

En az 6 aydır Anamur ilçesinde ikamet ediyor olmak.

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