Mersin Anamur’da passiflora hasadı başladı

Kaynak: İHA
Mersin Anamur’da passiflora hasadı başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesinin yüzde 70 hibe desteği ile köylülere dağıttığı passifloraların hasadı başlandı.

Anamur’da passiflora hasadı başladı. Hasadlarla iglili konuşan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan ziraat mühendisi Aysun Seçkin, ‘Passiflora fidesi dağıtımı’ projesinin 2 yıldır sürdürüldüğünü kaydetti. Seçkin, passifloranın tropikal bir meyve olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliği sonucu tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak adına, passiflora dağıtımı gibi projeler ürettiklerini söyledi.

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Yaklaşık 2 sene önce bu destekten faydalanmaya başladığını aktaran üretici Nuray Taş, “Passiflora çok faydalı bir bitki. Deprem sırasında çok huzursuz ve uykusuz dönemler geçirdik. O dönemde bir öneriyle, passiflora özünden yapılan passiflora şurubunu kullandık ve çok faydasını gördük. Şifa bulduğumuz bu ürünü üretmek de Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle oldu” ifadelerini kullandı.

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