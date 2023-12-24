Mersin Anamur’da passiflora hasadı başladı

Anamur’da passiflora hasadı başladı. Hasadlarla iglili konuşan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan ziraat mühendisi Aysun Seçkin, ‘Passiflora fidesi dağıtımı’ projesinin 2 yıldır sürdürüldüğünü kaydetti. Seçkin, passifloranın tropikal bir meyve olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliği sonucu tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak adına, passiflora dağıtımı gibi projeler ürettiklerini söyledi.

Yaklaşık 2 sene önce bu destekten faydalanmaya başladığını aktaran üretici Nuray Taş, “Passiflora çok faydalı bir bitki. Deprem sırasında çok huzursuz ve uykusuz dönemler geçirdik. O dönemde bir öneriyle, passiflora özünden yapılan passiflora şurubunu kullandık ve çok faydasını gördük. Şifa bulduğumuz bu ürünü üretmek de Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle oldu” ifadelerini kullandı.