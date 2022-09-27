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Mersin Başsavcılığından açıklama ‘İki kadın terörist üzerlerindeki bombayı patlatıp öldü’

Mersin’deki polisevi saldırısına ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı iki kadın teröristin üzerlerindeki bombaları patlatarak öldüğü belirtildi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 22:52
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Mersin Başsavcılığından açıklama ‘İki kadın terörist üzerlerindeki bombayı patlatıp öldü’

Mersin Başsavcılığından açıklama ‘İki kadın terörist üzerlerindeki bombayı patlatıp öldü’
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Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis şehit oldu 1 polis ve 3 sivil de yaralandı. Bomba imha ekipleri bölgede kontrollü olarak patlama gerçekleştirerek bir bombayı imha etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, iki PKK’lı kadın teröristin öldüğünü açıkladı.

Yaralı polisin tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Polisevi girişi, polis kontrol noktasına iki kadın şüpheli şahsın uzun namlulu ateşli silahlar ve patlayıcı madde içeren düzeneklerle PKK’lı teröristçe saldırı yapılması sonucu, güvenlik güçlerimiz ile yaşanan yoğun çatışmada polis memuru Sedat Gezer’in ağır yaralandığı ve devamında kaldırıldığı hastanede şehit olduğu, bir polis memurunun ise olayda yaralandığı ve tedavisinin halen devam ettiği, yaşanan çatışma sonrası 2 kadın şüphelinin üzerlerindeki ve yanlarında getirdikleri patlayıcı madde içeren düzenekleri patlatmaları sonucunda öldükleri, ölen şüphelilerin kimliklerinin tespiti çalışmaları ve PKK terör örgütü bağlantılarının kapsamlı şekilde araştırılmasına devam dildiği, ilk tespitlere göre ölen şüpheli kadın D.E’nin PKK silahlı terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın aydınlatılması, faillerin tespit ve yakalanmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

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