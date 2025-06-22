Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Emirler Orman Parkı Piknik Alanı'nı yerinde inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emirler Orman Parkı Piknik Alanı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Seçer, “Çam ormanı içerisinde vatandaşlarımızın çocuklarıyla vakit geçirebileceği, piknik yapabileceği, temiz hava alacağı bir alanı hazır hale getirdik. Arkadaşlar son dokunuşları yapıyor. Bir hafta sonra bütün çalışmaları bitirecekler ve vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale gelecek” dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi Emirler Orman Parkı Piknik Alanı’nda tamamlanan ve devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. 453 dönümlük alanda başlatılan çalışmalar kapsamında 40 bin metrekarelik bölüm vatandaşların kullanımına açıldı. Kısa süre içinde ise tüm alanın hizmete sunulması planlanıyor.

“BELEDİYEMİZ BURADA VATANDAŞIN İHTİYACI OLAN HER ŞEYİ HAZIR HALE GETİRDİ”

Seçer, “Burada çocuklarımız için oyun, gençlerimiz için spor, piknik masaları, tuvaletler, çeşmeler yaptık. Vatandaşımız için ihtiyaç olan her şeyin imalatını Belediyemiz gerçekleştirdi. Şehir merkezine 15 dakika sürede ulaşacağımız bir mekan haline geldi. Çam ormanı içerisinde vatandaşlarımızın çocuklarıyla vakit geçirebileceği, piknik yapabileceği, temiz hava alacağı bir alanı hazır hale getirdik. Arkadaşlar son dokunuşları yapıyor. Ben de onların çalışmalarını izlemeye geldim. Bir hafta sonra bütün çalışmaları bitirecekler ve vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale gelecek” diye konuştu.

EMİRLER ORMAN PARKI PİKNİK ALANI’NA BÜYÜKŞEHİR DOKUNUŞU

Çalışmalarda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı; market binasının tadilatı, çeşme ve tuvalet imalatları, spor sahalarının yapımı, seyir terasının düzenlenmesi, güvenlik kulübesi için hazırlıklar ve güneş enerjili aydınlatma direklerinin montajını gerçekleştirdi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı park içerisindeki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla stabilize yol serimi, asfalt kaplama ve kilit parke onarımlarını tamamladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, mevcut çocuk oyun alanının demontajını gerçekleştirip yenisini temin ettikten sonra modern ekipmanlarla donattı. Ayrıca alana 120 piknik masası yerleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, genel temizlik çalışmalarını yürütürken, parkın çeşitli noktalarına çöp kovaları yerleştirdi. Alanın altyapı hizmetleri ise MESKİ tarafından sağlandı. Kanalizasyon ve içme suyu hatları çekildi, fosseptik kuyusu ve su depoları yerleştirildi. Çeşmelere ve binalara temiz ve atık su bağlantıları yapıldı.

Çalışmaların etapları tamamlandığında parkın tamamı halkın kullanımına açılacak.

Kent merkezine 15 dakika mesafede, Yenişehir Emirler Mahallesi’nin 3 kilometre kuzeyinde yer alan Emirler Orman Parkı Piknik Alanı’na, Emirler Mahallesi girişinde yer alan yönlendirme tabelalarını kullanarak kolayca ulaşım sağlanabilecek.