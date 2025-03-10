Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 2024 yılı toplu taşıma desteğini açıkladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Minibüsçüler Esnaf Odası tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda minibüs kooperatiflerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Seçer, "Toplu taşıma sosyal belediyeciliğin temelidir. 2024 yılı içerisinde bizim toplu taşımaya verdiğimiz destek 1 milyar 250 milyon TL" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Minibüsçüler Esnaf Odası tarafından düzenlenen iftar programında, şehir içinde faaliyet gösteren minibüs kooperatiflerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

"HER İNSAN KENDİNİN DEĞERLİ GÖRÜLMESİNİ, MUHATAP ALINMASINI İSTER"

Geçmiş yıllarda özel halk otobüs ve minibüs kooperatiflerinin çeşitli sıkıntılar yaşadığını, ancak kendi yönetimi ile birlikte bu sorunların ortadan kalktığını vurgulayan Seçer, kooperatiflerin büyük rahatlama yaşadığına dikkat çekti. 6 yıllık görev süresi boyunca her kesimin sesine kulak verdiklerini vurgulayan Seçer, "Minibüsçü esnafıyla bu kadar haşir neşir olan, derdini dinleyen, kooperatif başkanından, en sade üyesine kadar derdiyle hemhal olan çok az Başkan vardır, belki de yoktur. Hep böyle ortamlarda belediye başkanlarına deneyimlerimi aktarırken "Dernekler, odalar, sivil toplumla bunlarla diyaloğunuz iyi olsun, herkesle oturun, görüşün, toplantılar yapın" derim. Ben minibüsçü, halk otobüsçü esnafıyla oturmuş, 4-5 saat toplantı yapmış biriyim. Her insan kendinin değerli görülmesini, muhatap alınmasını ve diyalog kurulmasını ister" dedi.

"MERSİN’DE ARTIK KİMSE KENDİNİ AYRI GÖRMÜYOR"

Yönetim anlayışında kimliğin, rengin, etnik köken kavramlarının bir önemi olmadığını ve bu kentte herkesin ‘Mersinli’ kimliği altında kardeşçe ve bir arada yaşadığını söyleyen Seçer, "Bizim için kimliğiniz önemli değildir. Hepiniz Mersinlisiniz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyoruz. Mersin’de bu ayrımlar kalkmıştır. Artık kimse kendini ayrı görmüyor. İnsanlara öz güven geldi. İnsanlar, "Benim Başkanım, bizim Başkanımız" diyor. Bu da bizi onore ve mutlu ediyor, hoşumuza gidiyor. İnsanların etnik kimliği, mezhebi onuru, şerefi ve kimliğidir. Buna müdahale etmek bizim hakkımız da haddimiz de değildir. Bunu kaldıracağız" ifadelerini kullandı. Bu ayrımların herkesi yorduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Seçer, "Mersin Türkiye gibi bir yer, herkes var burada. Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Orta Anadolu’ya herkes burada. Huzur içeresindeyiz. İnsanlar sokaklarda hiç olmadığı kadar huzurlu, mutlu ve gülerek geziyor" diye konuştu.

"BİZ SEÇİM SATH-I MAİLİNE GİRDİK Mİ GÖZ GÖZE MÜCADELE EDERİZ"

Parti ayırt etmeksizin bir olmanın önemine değinen Seçer, "Biz biriz. Biz seçim sath-ı mailine girdik mi göz göze mücadele ederiz. Halk kimi istiyorsa, beğeniyorsa ve takdir ediyorsa ona oyunu versin. Şimdi seçim geçti. Seçim zamanı, "Bakın 5 yıl görev yaptım, iyi bir görev yaptıysak, sizde iyi bir iz bıraktıysak ve bir gönül bağı kurmuşsak bize destek olun. Yoksa hakkımız helal olsun, hiçbir problem yok" dedik. Kimin parasını kime veriyoruz? Yaptığım yol, dağıttığım destekler, fakire fukaraya verdiğim iftar, bunların vergilerini sizler ödüyorsunuz. Kaynak sizin, hepimizin. Biz burada aracıyız ve çok büyük yük taşıyoruz" dedi. İyi bir yöneticinin hak, hukuk, adalet ve sorumluluklarını bilmesi gerektiğinin de altını çizen Seçer, sorumluluklarının da bilincinde olduklarını ve bu konuda vatandaşların müsterih olmasını isteyerek sözlerine ekledi.

"BİZ PETROL ZENGİNİ OLSAK EĞİTİMDEN DAHA DEĞERLİ DEĞİL"

Toplu taşımanın sosyal belediyeciliğin temeli olduğunu vurgulayan Seçer, "Nasıl sosyal politikalar uyguluyor, evde hastalara bakıyor, 25 TL’ye mahalle mutfaklarında yemek veriyor, eğitim merkezlerimizde 9 bin öğrenciyi sınavlara hazırlıyorsak, toplu taşıma da böyle bir şey. 2024 yılı içerisinde toplu taşımaya verdiğimiz destek 1 milyar 250 milyon TL. Dolaylı destektir çocuklar okula gitsin, aileler zorlanmasın. "Benden ne isterseniz isteyin ama öğrenci fiyatlarına dokunamam" diye, 5 yıl önce öğrencilere söz vermiştim. 5 yıl bitti, sözümüzde durduk. Ayarlamalar yaptık ama yine diğer illere göre bizde öğrenci daha uygun. Hem ailelere dolaylı destek olsun diye bunu yapıyorum hem de ben çocukların okuması taraftarıyım. Biz petrol zengini olsak eğitimden daha değerli değil" diye konuştu.

Seçer, Mersin 33 Kart’ın ulaşımı daha disiplinli bir hale getireceğini kaydederek, "Kayıt altına girmiş olacaksınız. Bir anlamda siz kazanmış oluyorsunuz. Önümüzdeki süreçte hem banka ile ilişkilerde hem yeni araba alırken kolaylık sağlayacak. Yolcudan çıkan her paranın da sizin kesenize girdiğini göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÇEMİZİN YÜZDE 20’SİNİ YOL YAPIMINA HARCIYORUZ"

Seçer, kent genelinde yapılan yol ve ulaşım yatırımları hakkında bilgi vererek, ilerleyen dönemde hayata geçirilecek projeleri anlattı. Mersin’de yol kalitesinin artırılmasına büyük önem verdiklerini belirten Seçer, bütçelerinin önemli bir kısmını yol yapım ve yenileme çalışmalarına ayırdıklarını vurguladı. Seçeri, "Eskiye baktığınızda çok ciddi mukayese edebilirsiniz. Sizin işiniz yollar, caddeler ve yeni bulvarlar. Araç sağlığı açısından yol kalitesinin iyi olması ve uygunluğu bunlar son derece önemli. Biz bütçemizin yüzde 20’sini yol yapımına harcıyoruz" dedi.

"BULVARLARIMIZ TÜRKİYE’NİN BİR NUMARASI DESEM ABARTI OLMAZ"

Ana arterlerde ve bulvarlarda yapılan iyileştirmelerin, kent trafiğinde gözle görülür bir fark yarattığını vurgulayan Seçer, "Bulvarlarımız belediyecilik standardı olarak Türkiye’nin bir numarası’ desem abartı olmaz. D-400’den giriyorsunuz, Liman’ın önünde fark ediyorsunuz. Otoyoldan 34. Cadde’ye iniyorsunuz fark ediyorsunuz. 4. Çevreyolu’na geliyorsunuz araba rahatlıyor, orada da fark ediyorsunuz" diye konuştu.

"DÜZENLEME YÜZDE 38 ORANINDA BİR RAHATLAMA SAĞLADI"

Mevcut projelerden bahseden Seçer, yapılan ve yapılacak olan çalışmaların trafiği önemli ölçüde rahatlattığını, yeni açılacak yollarla bu sürecin devam edeceğini belirtti. Katlı kavşak projelerine değinen Seçer, Hal Kavşağı’nda yürütülen deplase çalışmalarının ardından inşaat sürecine başlanacağını, kavşağın 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Seçer, Akbelen Katlı Kavşağı’nın ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini belirterek şöyle devam etti:

"Akbelen Katlı Kavşağı yapılacak. Karayolları yapacak ancak takipteyiz. Siyasetten dile getirmiyoruz ama konuşuyoruz. Siyasetten de kullanmıyoruz, kavga etmek istemiyoruz, yeter ki yapılsın diyoruz. Saya Park’ta geçici olarak akıllı kavşak uygulaması yaptık ve bu düzenleme yüzde 38 oranında bir rahatlama sağladı."

"TRAFİĞİ RAHATLATACAK BİRÇOK YENİ UYGULAMAMIZ VAR"

Ulaşım Master Planı’nın tamamlanarak onaylandığını açıklayan Seçer, şehir genelinde birçok kavşakta değişiklikler yapılacağını, döner kavşakların kaldırılacağını ve sinyalizasyon sisteminin ortadan kalkacağını belirtti. Trafik sorununun sadece altyapı çalışmalarıyla değil, bilinçli kullanım ile de çözülebileceğine dikkati çeken Seçer, "Trafiği rahatlatacak birçok yeni uygulamamız var. Bilinçsiz kullanımında önüne geçersek, aldığımız önlemlerin trafiği rahatlatacak önlemler olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantının sonunda minibüsçülerle olan iletişimin önemine vurgu yapan Seçer, Ramazan ayı sonrasında tüm kooperatifleri kapsayan geniş çaplı bir toplantı düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Seçer sözlerini, bu tür buluşmaların sektör temsilcileriyle güçlü bir iletişim kurmaya katkı sağlayacağını ifade ederek sonlandırdı.

"BİZİM BUGÜNLERE GELMEMİZDE ÇOK BÜYÜK EMEKLERİNİZ VAR"

Mersin Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Kartal ise iftar yemeğinde aralarında olduğu için Başkan Seçer’e teşekkür etti. Minibüsçü esnafının koronavirüs dönemi ve sonrasında çektiği sıkıntılara değinen Kartal, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Seçer’in bu süreçte verdiği desteğin önemli olduğunu ifade etti. Kartal, "Bizlere destek çıktınız, yardımcı oldunuz, dinlediniz. Bizlerin bugüne gelmesinde çok büyük emekleriniz var. Yoksa esnafımız tamamen arabalarını evlerinin önüne çekmişti. Minibüs esnafı denilen bir esnaf tarihe gömülecekti ama biz bugünlere kadar sizlerin sayesinde geldik. Teşekkür ediyorum" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 33 Kent Kart uygulamasının, minibüslere entegre edilmesi noktasında gerekeni yapacaklarını sözlerine ekleyen Kartal, "Ne yapmamız gerekiyorsa biz de ona uyumlu yapacağız. Yeni konforlu araçlarla güzergahlarımızda belediye otobüslerimizle birlikte uyumlu bir şekilde hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.