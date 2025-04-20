Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Biz halktan ve hukuktan yanayız

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer “Biz bu ülkeyi kurtaran, bu ulusu 600 yıllık imparatorluğun küllerinden tekrar yaratan, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidenleriz. Biz haklıyız, doğruyuz, halktan ve hukuktan yanayız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen "Mezitli Yöresel Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Sofrası" etkinliğine katıldı. Mezitli Kuyuluk Tabiat Parkı’nda düzenlenen Dayanışma Sofrası etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer, CHP MYK Üyesi Hatice Us, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Eren Yücesoy, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Süleyman Kaya, geçmiş dönem Mersin milletvekilleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı, Pazarcılar Odası Başkanı Abdülhalim Batur, Meclis üyeleri, siyasi partilerin, derneklerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yurttaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer “Mutsuz günlerden geçiyoruz, üzüntülerimiz, şikâyetlerimiz, isyanımız var ama biz bu ülkeyi kurtaran, bu ulusu 600 yıllık imparatorluğun küllerinden tekrar yaratan, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidenleriz. Biz mücadeleyi biliriz. Bizi hiçbir şey yıldıramaz, bıktıramaz ve korkutamaz. Biz haklıyız, doğruyuz, halktan ve hukuktan yanayız. Onun için sesimiz gür çıkıyor ve kimseden korkmuyoruz. Biz de onun için dimdik duruyoruz, çalışıyoruz, sizinle beraberiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yaşayan gençlerin çareyi başka ülkelerde arıyor olmasına sebep olan sistemi eleştiren Seçer, ülke olarak gençlerin iyi iş bulabilmeleri ve iyi eğitim alabilmelerine olanak sağlayacak potansiyele sahip olunduğunu söyledi. Seçer, 2019 yılından sonra Türkiye’de birçok şeyin değiştiğini belirterek, CHP üzerinde yaratılan olumsuz algıyı da, hayata geçirdikleri hizmetler ile birer birer yıktıklarını kaydetti. CHP’li belediye başkanları olarak halkın yanında olduklarını ve halktan da aynı karşılığı aldıklarını dile getiren Seçer, değişimin halktan geldiğini belirtti.

“ADALETİN OLMADIĞI YERDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZ OLMAZ”

Türkiye’de insanların hukuksuzca cezaevine gönderildiğini söyleyen Seçer, “Arkadaşlarımız hukuksuz yere cezaevine atılabilir. Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarından başka belediye başkanı kalmadı mı? Hepimiz suç makinesiyiz de onlar sütten çıkmış ak kaşık mı? Bu adalet mi, insaf mı, vicdan mı? Buna hangi vicdan ‘evet’ der! AK Parti’ye oy veren vatandaşım mı der? Zaten onlar da isyanda. Sokağa çıkmak kimsenin bir organizasyonu değil. Halk partilerin ve siyasetin önüne geçti, ‘Artık yeter!’ dedi” diyerek, gençlerin hukuksuzluklara isyan ettiğini söyledi. Vatandaşlara seslenen Seçer, “Adaletin olmadığı yerde neyden bahsedeceksiniz? Adaletin, hukukun olmadığı yerde sizin can ve mal güvenliğiniz, huzurunuz olur mu? Olmaz. Korkuyla yaşarsınız. Biz, bunlara son vereceğiz” diye konuştu.

Hizmetler karşısında, vatandaşlardan aldıkları teşekkür ve hayır dualarını hatırlatan ve daha çok çalıştıklarının altını çizen Seçer, hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Vatandaşların sıkıntısını derinden hissettiğini söyleyen Seçer, tüm ekonomik sıkıntılara rağmen Mersin’in sarsılmadığına dikkat çekerek, “Hiç merak etmeyin, Mersin’de her şey yolunda” dedi.

“TÜRKİYE’DE ADINDAN EN ÇOK BAHSEDİLEN BELEDİYELERDEN BİR TANESİYİZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı sosyal politikaları ile Türkiye’de adını duyurduğunu belirten Seçer, “Türkiye’de uyguladığımız sosyal politikalarla, adından en çok bahsedilen belediyelerden bir tanesiyiz ve bu böyle devam edecek” dedi. Seçer, önceliklerinin vatandaşın talepleri olduğunu sözlerine ekleyerek, “Bizim önceliğimiz, vatandaşımızın acısını dindirmek, hastası varsa ona bakmak, mutfağında sorun varsa ona destek olmak ve çocuğunun eğitimine katkı sunmak. Bizim vazifemiz öncelikle bu; beton, imar rantı veya bina değil” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZLA HER ZAMAN YAN YANA DURACAĞIZ”

Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in henüz ilk yılında başarılı işlere imza attığını dile getirerek “Bütün belediye başkanlarımızla her zaman yan yana duracağız. Parti ayrımı da yapmayız, yeter ki dili tatlı olsun, sevgisi, saygısı olsun. Mersin’de farklı partilerden belediyeler var hepsi bizim başımızın tacı. Beraber, vatandaşımıza hizmette varız” sözlerine yer verdi. 31 Mart seçimlerinde halka hizmet edeceklerine ve birlik içerisinde olacaklarına dair söz verdiklerini hatırlatan Seçer, organizasyonda emeği geçen kadınlara da teşekkür ederek “Aşımızı, ekmeğimizi veren ve bugün bizim karnımızı doyuran Mezitli’mizin birçok mahallesinden eli nasırlı bacılara teşekkür ediyorum. Onların o yüreğinin sevgisi, yemeğin lezzeti olmuş. Çok lezzetli yemekler yedirdiler” dedi.

“VAHAP BAŞKANIMIZ EŞİT HİZMET YAPIYOR”

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de etkinlikte; emek, sevgi, barış ve kardeşlik olduğunu söyleyerek “Burada 10 bine yakın vatandaşımız var. Kürt’ü, Türk’ü, Alevi’si, Çerkes’i, Yörük’ü; hepsi var. Bizi birleştiren bu sofralar oldu. Bizler, hizmet yaparken hiçbir zaman din, dil, ırk ve siyasi görüş ayrımı yapmadık. Vahap Seçer Başkanım yüzde 60’la geldiyse bunların sayesinde geldi. Hizmet yaparken hiçbir zaman; ‘Sen AK Partilisin, sen MHP’lisin, sen Alevi’sin’ demedi, eşit hizmet yaptı. Anamur’a ne hizmet yapıyorsa Yenişehir’e de Mezitli’ye de Tarsus’a da aynı hizmeti yaptı. Sizler olduktan sonra hiçbir güç bizi yıkamaz. Üzerimize oynanan bazı oyunlar var ama sevginin, barışın ve kardeşliğin dili hepsinin üstesinden gelir. Ülkesini, bayrağını, Cumhuriyet’i en çok seven biziz. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyen insanlarız. Her zaman birlik ve beraberlik türküleri söyleyeceğiz” diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer, muhtarları temsilen Eski Mezitli Mahalle Muhtarı Veysel Gılıçoğlu ve yemek organizasyonunda emeği geçenler Meryem Kaplan ile Hasan Aytekin de konuşma yaptı.