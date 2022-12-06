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Mersin Büyükşehir Belediyesi 26 personel alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde Tompet sanatçısı, Trombon sanatçısı, Saksafon sanatçısı, Korno sanatçısı, Keman sanatçısı, Flüt sanatçısı, Gitar sanatçısı, Diğer müzisyenler ve ses sanatkarları, Kontrbas sanatçısı ve Viyolonsel sanatçısı olarak istihdam etmek üzere 26 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 12:38
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 26 personel alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 26 personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde Tompet sanatçısı, Trombon sanatçısı, Saksafon sanatçısı, Korno sanatçısı, Keman sanatçısı, Flüt sanatçısı, Gitar sanatçısı, Diğer müzisyenler ve ses sanatkarları, Kontrbas sanatçısı ve Viyolonsel sanatçısı olarak istihdam etmek üzere 26 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2022 olarak açıklandı.

TROMPET SANATÇISI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarlarından tercihen lisans düzeyinde mezun olmak veya bu eğitim kurumlarında enstrümanına hakim olacak kadar eğitim almış en az önlisans mezunu olmak

Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

TROMBON SANATÇISI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarlarından tercihen lisans düzeyinde mezun olmak veya bu eğitim kurumlarında enstrümanına hakim olacak kadar eğitim almış en az önlisans mezunu olmak

Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

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