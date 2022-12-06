Mersin Büyükşehir Belediyesi 26 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde Tompet sanatçısı, Trombon sanatçısı, Saksafon sanatçısı, Korno sanatçısı, Keman sanatçısı, Flüt sanatçısı, Gitar sanatçısı, Diğer müzisyenler ve ses sanatkarları, Kontrbas sanatçısı ve Viyolonsel sanatçısı olarak istihdam etmek üzere 26 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2022 olarak açıklandı.
TROMPET SANATÇISI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarlarından tercihen lisans düzeyinde mezun olmak veya bu eğitim kurumlarında enstrümanına hakim olacak kadar eğitim almış en az önlisans mezunu olmak
Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
TROMBON SANATÇISI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarlarından tercihen lisans düzeyinde mezun olmak veya bu eğitim kurumlarında enstrümanına hakim olacak kadar eğitim almış en az önlisans mezunu olmak
Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
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