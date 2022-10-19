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Mersin Büyükşehir Belediyesi 31 işçi alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 31 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:24
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 31 işçi alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 31 işçi alacak
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Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesine 1 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.

Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

35 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Adli sicil kaydı olmamak,

Kadın adaylar için tercihen b ehliyetine sahip olmak.

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