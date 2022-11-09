﻿Mersin Büyükşehir Belediyesi 36 işçi alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesine 36 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, müzisyen, halk oyuncusu, Vurmalı çalgı sanatçıları gibi işçiler alınacağı duyuruldu.
Son başvuru tarihi 2 Aralık 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlik görevini yapmış olmak,
İlgili bölümlerden mezun olmak veya deneyimli olmak.
İşte ilanlardan birkaçı:
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