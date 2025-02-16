Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayvanların rahatı için bilinçlendirme eğitimi düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ev hayvanlarının korunması ve satışına ilişkin mevzuatların uygulanması kapsamında, ev hayvanları satış yeri sahipleri ve sorumlu yöneticilerine yönelik bir eğitim programı düzenledi. Hayvan haklarının korunması ve sektördeki standartların yükseltilmesi açısından önemli bir adım olan eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar, ‘Ev Hayvanı Satış Yeri Sahibi veya Sorumlu Yönetici Eğitim Sertifikası’ almaya hak kazandı.

Eğitim programı; Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Mersin Üniversitesi, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı iş birliğiyle organize edildi. Eğitimde; ev hayvanlarının korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler, ev hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik, hayvan ekolojisi ve davranışları, hayvan bakımı ve beslenmesi, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin yönetmelik ile zootonik hastalıkların önlenmesi konuları ele alındı. Eğitim, ev hayvanlarının korunması ve satışına ilişkin mevzuatların etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

“SERTİFİKALARINI ALAN KİŞİLER PETSHOPLARINI AÇABİLECEKLER”

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’nda Veteriner Hekim olarak görev yapan ve katılımcılara eğitim veren Mustafa Ersen Bebek, “Petshop açmak üzere başvuru yapan kişilerin, gerekli bilgi donanımına erişmesini sağlamayı amaçladık. Can dostlarımıza nasıl davranılması, onlara nasıl bir ilgi ve sevgi gösterilmesi ile nasıl beslenmeleri gerektiğini öğrettik. Paydaşlarımızla birlikte verdiğimiz 2 günlük eğitim sonunda düzenlediğimiz sınavda başarılı olanlara sertifikalarını verdik. Sertifikalarını alan kişiler petshoplarını açabilecekler ve burada öğrenmiş oldukları bilgileri de aktif olarak uygulayabilecekler” dedi.

Eğitime katılanlar şunları söyledi:

- Ömer Köremen: “Eğitimin içeriği hayvanlarla ilgiliydi. Biz de hayvanlarla ilgileniyoruz, o yüzden geldik. Hem bilgi edinmeyi, hem de bu işlerle ilgilenen arkadaşlarımıza yardımcı olmayı amaçladık. Canlarımızı seviyoruz, bu yüzden buradayız. Bu eğitimde, tıbben bilmediğimiz birçok şeyi öğrendik.”

- Halil İbrahim Uzun: “Tarsus’tan geliyorum. Çocukluktan beri hayvan besliyoruz. Bu eğitimi almak için geldim. Bilmediğimiz çok şeyin olduğunu gördük. Hem Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne, hem de Vahap Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Bir veteriner bilgisinin yarısı kadar bilgi öğrenmiş olduk. Canları dost olarak gördüğümüz için, ‘Onlar için daha iyi ne yapabiliriz? Nasıl besleriz? İlaçlarını doğru mu veriyoruz? Bunları öğrenmek için geldik.”

- Durmuş Sert: “Hayvan üretiminde ve satışında dikkat etmemiz gereken kanunlar, dayanaklar, cezalar, Hayvanları Koruma Kanunu, üretimde ve satışta karşılaştığımız sorunlar, hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklar ve tedavileri ile ilgili eğitim aldık. Üretim ve satış yaparken, burada aldığımız bilgilerden yararlanacağız.”