Mersin Büyükşehir Belediyesi kompost üretimine devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bir ilke imza atarak "İsraf Etmiyoruz Kompost Yapıyoruz" sloganı ile hayata geçirdiği organik atıklardan kompost üretimi sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, uygulama ile doğaya salınan zararlı gaz salınımının azaltılmasını sağlarken, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları oluşturarak gıda kaynaklarının daha verimli kullanılmasına da katkı sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl bir ilke imza atarak "İsraf Etmiyoruz Kompost Yapıyoruz" sloganı ile hayata geçirdiği organik atıklardan kompost üretimini sürdürüyor. Üretilen kompost, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kavşak, refüj, park ve bahçe bitkilendirilmesi, çiçek üretimi ve dikimi gibi faaliyetlerde kullanılırken, Büyükşehir’in düzenlediği etkinliklerde geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çoğu zaman vatandaşlara dağıtılıyor. Merkez Sarıibrahimli Katı Atık Düzenli Depolama ve Geri Kazanım Tesisi içerisinde kurulan Kompost Üretim Tesisi’nde şimdiye kadar 300 metre küp kompost üretimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda Peyzaj Teknikeri Mahmut Esen, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından budama atıklarının, sebze-meyve halinden gelen organik atıkların, çay ve kahve posalarının, mezbahanelerden gelen işkembe atıklarının hepsinin toplanarak bir yığın haline getirildiğini, daha sonra birkaç ay bekletilerek biyolojik olarak olgunlaştırıldığını dile getirdi.

Devamında elde edilen atıkların eleme sürecinden geçirilerek kullanıma hazır hale getirildiğini aktaran Esen “Şimdiye kadar yaklaşık 300 metreküp kompost üretimi gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz kompostu Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan ekim dikim faaliyetlerinde refüj ve göbeklerde ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ sloganı ile Avrupa Birliği projemiz kapsamında öğrencilere ve Büyükşehir’in düzenlediği etkinliklerde vatandaşlara dağıtıyoruz. Kompostun toprak yapısına birçok yararı mevcuttur. Toprak düzenleyici özelliği vardır. Toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenler. Nemini korumasına yardımcı olurken, su geçirgenliğini arttırır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sloganımız "İsraf Etmiyoruz, Kompost Yapıyoruz’" diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR OLARAK ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIMLA UYGULAMALARIMIZI SÜRDÜRMEKTEYİZ”

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında Peyzaj Mimarı Görkem Arkan, kompost üretiminin; yaprak, dal, yenilenebilir atıkların, marangoz atölyesinden çıkan talaş, çay ve kahve posaları gibi organik artıkların öğütülerek doğal ve organik gübre haline getirilmesi sürecinden oluştuğunu ifade etti. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı iş birliği ile çalışarak kompostu Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak kavşak ve refüjlerin bitkilendirilmesi, saksılanması için kullandıklarını söyleyen Arkan “Buradaki en önemli etken kompostun su tutma ve nem kapasitesini artırması. Yani bitkinin suya ve neme olan ihtiyacını, pH’ını dengelemesi. Yine aynı şekilde bitkiye gerekli elementlerin ve minerallerin sağlanması açısından çok önemli bir madde. Ekolojik dengenin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlaması çok önemli. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çevre dostu yaklaşımla uygulamalarımızı sürdürmekte ve yapmaktayız” dedi.