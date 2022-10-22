Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde 60 komi, 8 aşçı, 15 aşçı yardımcısı ve 20 garson alacak.
Adaylar başvurularını 27 Ekim 2022 tarihine kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi denizkızı Turizm Anonim Şirketi mail adresi üzerinden elektronik olarak yapacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lise mezunu olmak
Deneyimli olmak
Sorumluluk bilinci yüksek olmak
Ekip çalışmasına ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek olmak
İletişim gücü yüksek üretken ve yenilikçi olmak
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