﻿Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, İngilizce öğretmeni olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 4 Kasım olarak açıklandı.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Ekip çalışmasına yatkın olmak
Tercihen Mut ve Gülnar ilçelerinde ikamet etmek
İletişim gücü yüksek olmak, üretken olmak
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