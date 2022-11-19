Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Mersin Büyükşehir Belediyesi, İş ve Uğraşı Terapisti, Beden İşçisi, Okul Öncesi Öğretmeni, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı olarak istihdam etmek üzere 8 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 olarak açıklandı.
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ KADROSU İÇİN;
MÜRACAAT KOŞULLARI
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Otizm Merkezi'nde çalışabilecek
Tercihen 35 yaş altı olmak
Üniversitelerin ilgili bölümünden lisans mezunu olmak
Sadece erkek adayların başvuruları kabul edilecektir
BEDEN İŞÇİSİ KADROSU İÇİN;
MÜRACAAT KOŞULLARI
Tercihen minimum ilkokul mezunu olmak
Tarsus ilçesinde çalışmaya uygun olmak
Güler yüzlü, iletişim ve temsil yeteneği güçlü
Ekip çalışmasına ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek
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