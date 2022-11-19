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Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 8 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 08:18
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Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Mersin Büyükşehir Belediyesi, İş ve Uğraşı Terapisti, Beden İşçisi, Okul Öncesi Öğretmeni, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı olarak istihdam etmek üzere 8 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 olarak açıklandı.

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ KADROSU İÇİN;

MÜRACAAT KOŞULLARI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Otizm Merkezi'nde çalışabilecek

Tercihen 35 yaş altı olmak

Üniversitelerin ilgili bölümünden lisans mezunu olmak

Sadece erkek adayların başvuruları kabul edilecektir

 

BEDEN İŞÇİSİ KADROSU İÇİN;

MÜRACAAT KOŞULLARI

Tercihen minimum ilkokul mezunu olmak

Tarsus ilçesinde çalışmaya uygun olmak

Güler yüzlü, iletişim ve temsil yeteneği güçlü

Ekip çalışmasına ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek

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