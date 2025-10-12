Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çevre ve yol trafik güvenliği yönetim sistemleri tetkiklerinden başarıyla geçti. Üç gün süren değerlendirmelerde olumlu gözlemler paylaşılırken, gelişime açık alanlar da iyileştirme fırsatı olarak ele alındı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün süren ‘TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2. Gözetim Tetkiki’ ve ‘TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkiki’ kapanış toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda tetkiklerin değerlendirmesi yapılırken; olumlu gözlemlerin yanı sıra, gelişime ve iyileşmeye açık alanlar da konuşuldu. Belediye konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Rıza Özdemir ile Serdal Gökayaz, TSE Baş Tetkik Görevlisi Gökçen Bircan Değerliyurt, TSE Tetkik Görevlileri Sancar Arık ve Mustafa Yörük, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.



Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin belge yenileme tetkiki ile Çevre Yönetim Sistemi’nin 2. gözetim tetkikinin tamamlandığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, bu kapsama giren 15 daire başkanlığının tetkik edildiğini kaydetti. Özdemir, "Çok verimli bir tetkik oldu. Üstatlarımıza ve tetkik geçiren dairelerimizin emeklerine teşekkür ediyoruz. Yönetim sistemlerimizi iyileştirerek; üstatların raporlarını ve vurguladıkları yerleri değerlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tetkikler sonucunda ortaya çıkan sonuçları ve gözlemleri, daha iyiye ulaşma noktasında bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Belediye Başkanımız, Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, daire başkanlarımız ve tüm çalışanlarımız, yönetim sistemlerimize sahip çıkıyoruz. Hepimizin emeğine sağlık" dedi.



Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ise, "Birkaç gün içerisinde ilgili dairelerimizde gerekli çalışmalar yapıldı. Varsa eksiklerimiz, bunlar üzerinde duruldu. Her daim iyileşmek için, daha iyiyi aramak noktasında çalışmalarımız devam edecek. İlerleyen süreçlerde tekrar bir araya gelmeyi çok isteriz" diye konuştu.



Baş Tetkik Görevlisi Gökçen Bircan Değerliyurt, 3 gün boyunca yoğun bir denetim gerçekleştirdiklerini kaydetti. Değerliyurt, "Yol Trafik Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi olduğu için, bu kapsama giren departmanlara gittik. Yaptığımız, Yol Trafik Güvenliği Belge Yenileme Denetimi ile 1400 Çevre Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki’ydi. Heyetimiz, belgenin geçerli ve yol trafik güvenliğinin belgesinin yenilenmesi noktasında karar almıştır. Bu noktada hepinizin emeğine sağlık. Gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



İlk olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile denetime başladıklarını söyleyen Baş Tetkik Görevlisi Değerliyurt, "Çok güzel bir Bilim Merkezi oluşturmuşsunuz. Özellikle Yeşil Çatı projeleri ile sıfır atık belgesi almaya hak kazanmışsınız. Sonrasında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne gittik. 4 tane Avrupa Projesi gerçekleştirilmiş. Yağmur Hasadı ve Çevresel Gürültü Eylem Planı oluşturulmuş. ‘Türkiye’de ilk defa biz yaptık’ dediler. En çok da ‘Elektronik Gemi Denetleme Sistemi’ hoşumuza gitti. Çok güzel bir yapay zeka kullanımınız var. İlaçlama noktasında daha ekolojik projelere adım atarak, sivrisinekle mücadeleyi lepistes üretimiyle sürdürmüşsünüz" şeklinde konuştu.



İtfaiye Daire Başkanlığının teknolojiyi kullanarak çok güzel bir sistem kurduğunu, her noktada etkili bir izleme ve ölçme sağladığını gözlemlediklerini sözlerine ekleyen Değerliyurt, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nin ise çok güzel bir laboratuvar kurduğunu belirtti. Kanalize Kavşak Sistemi’nin ilk kez Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini, Mobil Laboratuvar hizmetiyle de anında müdahale etme noktasında çok güzel çalışmaların olduğunu sözlerine ekleyen Değerliyurt, "Mersin’e ilk girdiğim zaman, bir güzellik karşıladı beni. Şahane bir peyzajınız var. Şehre girdiğimiz zaman, ayrı bir dünyaya giriyor gibiyiz ve inanılmaz düzenli. 3 gün boyunca süren yorucu, ama gerçekten çok keyifli bir denetimdi" diyerek sözlerini tamamladı.