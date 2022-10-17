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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden öğrenci dostu Çamaşır Kafe

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Çamaşır Kafe, yeni eğitim öğretim yılında da üniversite öğrencilerinin hizmetinde. Biri merkezde Üniversite Caddesi’nde, diğeri Tarsus’ta olmak üzere 2 farklı adresteki Çamaşır Kafeler ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti ile hem öğrencilerin, hem de ailelerin bütçesine katkı sağlamış oluyor.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:22
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden öğrenci dostu Çamaşır Kafe

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden öğrenci dostu Çamaşır Kafe
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Hafta içi sabah 08.00 akşam 17.00, Cumartesi günü ise 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet sunan Çamaşır Kafeler, ferah ortamı ile wi-fi, ücretsiz çay ikramı ve mini kütüphane hizmeti de veriyor.

Piyasada 80 ile 120 lira aralığında yıkanan çamaşırlar, Çamaşır Kafe’de ücretsiz bir şekilde yıkanıp kurutuluyor. Çamaşır deterjanı için de herhangi bir ücret ödemeyen öğrenciler, yıkanan ve kurutulan kıyafetlerini ütüleme imkanına da sahip. Okul ve yurda yakın lokasyonuyla ulaşım sorunu da yaşatmayan Çamaşır Kafe, öğrencilerin bütçelerinde ve zamanlarında büyük tasarruf sağlıyor.

DÖNMEZLER: “SICAK BİR EV ORTAMINDA ÇAMAŞIRLARINI YIKIYORLAR”

Çamaşır Kafe uygulamasından öğrencilerin büyük memnuniyet duyduklarını ve bu uygulamanın bütçelerine önemli ölçüde katkı sağladığını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Suzan Dönmezler, “Öğrencilerimiz kitap okuyup, kahvelerini ve çaylarını içtikleri sıcak bir ev ortamında, çamaşırlarını da yıkıyorlar. Bu hizmetten; öğrenci belgeleri ile müracaat edip, kayıtları yapıldıktan sonra haftada 3 kez yararlanabiliyorlar” dedi.

“ÇAMAŞIRLARIMIZ YIKANIRKEN, DERSİMİZE ÇALIŞABİLİYORUZ”

Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Ayşenur Kurtoğlu, düzenli olarak Çamaşır Kafe hizmetinden faydalanan öğrencilerden. Çamaşır Kafe’yi 2 yıldır kullandığını ve gayet de memnun olduğunu kaydeden Kurtoğlu, “Ben yurtta kalıyorum ve yurtta çok fazla sıra oluyor. Bir de haftanın bir günü sıra alma günümüz var. O gün de müsait olamayabiliyoruz. O yüzden düzenli olarak buraya arkadaşımla çamaşırlarımızı getiriyor ve yıkatıyoruz. Çamaşırımız yıkanırken, aynı zamanda kitaplarımızı getiriyor ve ders çalışıyoruz” diye konuştu.

“ÇLIŞANLAR BİR ABİ, ABLA, KARDEŞ GİBİLER”

Hizmeti, arkadaşları aracılığıyla yeni duyduğunu ve okul açıldığından beri Çamaşır Kafe’yi kullandığını ifade eden Mersin Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi 2. sınıf öğrencisi Yağmur Karakoç, “Çok memnunum. Çalışanlar bir abi, abla, kardeş gibi davranıyorlar bize. Kitap okuyabiliyorum burada, satranç oynayabiliyorum. Makineler çok iyi. Kurutma makinesi ve ütümüz de var. Ben çok pahalı olduğu için ütü alamadım. Burada istediğim kadar ütü yapabiliyorum” dedi.  

 

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