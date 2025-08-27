Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere destek

Mersin’de ulaşımdan barınmaya, herkes için ulaşılabilir ve uygun fiyatlı kafelerden 3 çeşit sıcak yemeği 35 TL’den sunan mahalle mutfaklarına, ücretsiz çamaşır kafelerden kentin dört bir yanında açılan okuma salonlarına, gençler çalışma hayatına atılsın diye iş imkanlarında farklı kurslara, eğitim yardımlarından taşınma desteğine kadar birçok hizmeti hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerin yanında olmaya hazır.

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ EN YÜKSEK ŞEHİRLER SIRALAMASINDA MERSİN İKİNCİ SIRADA

Başkan Vahap Seçer’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana yapılan hizmetler ile öğrencilerin daha çok tercih ettiği bir kent haline gelen Mersin, 2025 ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ listesinde ikinci sırada yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin mutlu ve huzurlu olduğu ‘10 Numara Öğrenci Kenti Mersin’ için çalışmalarına devam edecek.

KOŞULSUZ, ŞARTSIZ MERSİNLİ TÜM ÖĞRENCİLERE EĞİTİM YARDIMI

Devlet üniversitelerinde okumaya hak kazanmış (AÖF, DGS, YÖS vb. hariç) Vakıf Üniversitelerini ise tam burslu olarak kazanmış ailesi Mersin’de ikamet eden üniversite öğrencilerine öğrenim yardımı Büyükşehir tarafından yapılıyor. Ödenen miktar ise her yıl artan enflasyon üzerinden hesaplanıyor ve üniversitelerin 2, 4, 5 ve 6 yıllık bölümlerine göre farklılık gösteriyor.

MERSİN’DE BARINMA BİR SORUN DEĞİL

Barınma sorununa karşı da önlemler almaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, hiçbir özel ya da devlet yurdunun olmadığı Gülnar İlçesi’nde Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Gülnar Konukevi ile öğrencilere destek oluyor. Ayrıca Mersin merkezde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ile de üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunuluyor.

TAŞINMA TELAŞINI TÜM MASRAFLARIYLA BÜYÜKŞEHİR ÜSTLENİYOR

Mersin ilinde okuyan üniversite öğrencilerinin ev taşıma süreçlerini kolaylaştırmak ve bütçelerine destek sağlamak amacıyla ücretsiz nakliye hizmeti de bu yıl başladı. Ailelerinden uzak olan üniversite öğrencilerin en büyük masraflarından birisini de üstlenen Büyükşehir, verdiği hizmet ile öğrenciler ve ailelerinden tam not alıyor.

ULAŞIM DAHA KOLAY

Ulaşımı da 13 TL'de tutan ekipler, öğrencilerin abonman tanımlaması yaptırmaları halinde şehir içinde yolculuk yapabilecekleri 60 binişi 378 TL’ye, 90 binişi 567 TL’ye almalarını sağlıyor. Öğrenciler kısa mesafe tarifesinde abonman haklarından yararlanmaya devam ederken, abonman yapılması durumunda biniş maliyetleri de 7 TL’ye düşüyor.

ÖĞRENCİLERİN EN ÇOK TERCİHİ YENİ NESİL KÜTÜPHANELER

Yorucu sınav dönemlerini sessiz bir ortamda çalışarak geçirmek isteyen öğrencilerin kentteki ilk durağı, Büyükşehir’in açmış olduğu yeni nesil kütüphaneler oluyor. Öğrenciler kolay erişebilsin diye kentin dört bir yanına açılan kütüphanelerde ücretsiz internet hizmetinin sunulmasının yanı sıra gün içerisinde ücretsiz çay ve kahve ikramı, kış aylarında çorba ve yazları limonata ikramı sunuluyor.

ÇAMAŞIR KAFE HİZMETİ DEVAM EDİYOR

Evinde çamaşır makinesi olmayan, yurtta ise uzun sıralar nedeniyle çamaşır yıkamaya vakit bulamayan öğrencileri de unutmayan ekipler, Çamaşır Kafe ile hem öğrencilere güzel vakit geçirmek bir alan yaratıyor hem de çamaşır yıkama-kurutma, ütü hizmeti veriyor. Okuma salonlarında olduğu gibi burada da öğrenciler çay, mini kütüphane ve kış aylarında sabahları çorba hizmeti sunulmaya devam ediyor.

ÖĞRENCİLER MAHALLE MUTFAĞI’NA GİDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli mahallelere açtığı Mahalle Mutfağı’nı Mersin Üniversitesi ana kapısında ve Tarsus Üniversitesi’nde açtı. 3 çeşit sıcak yemeği 35 TL’den öğrencilere sunan ekipler, üniversite öğrencilerine sağlıklı ve ucuz öğün sağlıyor. Yemekler ise Büyükşehir’in Aşhane’sinde gıda mühendisleri gözetiminde hijyenik bir ortamda aşçılar tarafından hazırlanıyor.

ÖĞRENCİLER KENT YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ

Ayrıca kentteki öğrenciler talep, şikayet ve teşekkürlerini direkt belediye başkanına söyleyebilsin diye, "Türkiye’de Demokratik Yönetimin Güçlendirilmesi İçin Sivil Katılımın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında toplantılar düzenleniyor. Bu toplantılar ile öğrenciler Mersin’in yönetiminde söz sahibi oluyor.

ÖĞRENCİLERİN EĞLENCESİNİ DE BÜYÜKŞEHİR DÜŞÜNÜYOR

Verdiği hizmetlerin arasında gençlerin eğlenmesini de unutmayan Büyükşehir, sahilde etkinlikler düzenliyor. Yılın farklı zamanlarında yapılan konserlerin yanı sıra gençler için başlatılan ‘Gençlik Festivali’ ise kentte bir gelenek haline geldi. Öğrencileri sınav stresinden uzaklaştırmak isteyen Büyükşehir, gençlere yönelik deneyim ve eğlence alanları, ulusal ve yerel sanatçı konserleri, DJ performansları ve atölyelerle gençlere hizmet veriyor.

BİRÇOK SPOR DALINDA TAMAMI ÜCRETSİZ KURSLAR

Kültürel faaliyetlere ek olarak en sağlıklı gençlerin Mersin’de olmasını hedefleyen Büyükşehir, tamamı ücretsiz spor kursları ile gençlere destek oluyor. Yüzme, tenis, kano, kürek, yelken, paddle board, basketbol, voleybol gibi branşlarda kendini geliştirmek isteyen öğrenciler, Büyükşehir’in profesyonel kadrosu ile çalışma imkanı yakalıyor. Ayrıca POMEM, BESYO, PMYO gibi fiziki yeterlilik mülakatlarının da olduğu programlara yönelik ekipler, fiziki yeterlilik kursları da veriyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE GÜVENCELİ İŞ İMKANI

Çalışmak zorunda kalan üniversite öğrencilerini de istihdam eden Büyükşehir, bünyesindeki kafe ve restoranlarda çalışma imkanı sunuyor. Ders saati ve sınav hatalarını önceleyerek öğrencilerin güvenceli bir şekilde çalışmasına imkan sunan Büyükşehir, part-time olarak öğrencileri istihdam ediyor ve derslerinden de geri kalmalarının önüne geçiyor.

Tüm bu hizmetlere ek olarak ücretsiz kurs imkanı da sağlayan ekipler, Hello Mersin kursları ile dil öğrenmek isteyen öğrencilere eğitim hizmeti de sunuyor. MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri ile de bambaşka alanlarda profesyonel eğitimciler tarafından kurslar veren ekipler, kursa katılanlara sağladıkları sertifikalar ile iş bulmalarının önünü açıyor.

MERCİ ÖĞRENCİ DANIŞMA MERKEZİ İLE ÖĞRENCİLERE PROFESYONEL DESTEK

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi ile profesyonel destek alma şansını da yakalayan öğrencilere merkezde psikolojik danışmanlık, rehberlik ve oyun terapisi hizmeti sunuluyor. Merkezlerde öğrencilere, ihtiyaç durumlarına göre kaygı bozukluğu, stres, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öfke problemleri, aile içi ve akran zorbalığı gibi konularda destek veriliyor. Uygulanan akademik testlerle dikkat ve öğrenme stilleri üzerine çalışılıyor.