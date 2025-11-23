Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın "Yerel Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması" projesi kapsamında Gülnar ilçesi Şeyhömer Mahallesi’nden 15 üreticiye 150 kilo leklek fasulyesi tohumu desteği verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Yerel Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması" projesi kapsamında bu yıl ilk kez leklek fasulyesi tohumu desteği verildi ve hasadı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Gülnar ilçesi Şeyhömer Mahallesi’nden 15 üreticiye, toplam 150 kilogram leklek fasulyesi tohumu desteği sağlanarak, bölgeye özgü leklek fasulyesinin üretiminin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Leklek fasulyesi, Türkiye genelinde yalnızca Gülnar ilçesinin Şeyhömer Mahallesi’nde yetişiyor.

"KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ TOHUMLARIN, GELECEK NESİLLERE AKTARILMASINI SAĞLIYORUZ"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Ziraat Teknikeri Ali Karakış “Bu proje sayesinde sadece bu mahallede yetişmekte olan Leklek Fasulyesi’nin kaybolmasını önlüyoruz. Üreticilerimiz üretemeyecek duruma gelmek üzereydi. Bunu canlandırmak ve üretim alanlarını artırabilmek için destek verdik. Böylelikle de kaybolmaya yüz tutmuş tohumların, gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz” dedi.

"KİLO BAZINDA ÇOK DEĞERLİ BİR FASULYEDİR"

Şeyhömer Mahallesi Muhtarı Resul Kurar “Desteklerinden dolayı Vahap Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz. Atalarımızdan kalma leklek fasulyemiz bitmek üzereydi. Sadece bu bölgede yetiştiği için de çok değerli. Eskiden çok fazlaydı. Şimdi tohumu az kaldığı için ekilmedi. Vahap Başkanımızın verdiği destek sayesinde, şu an üretimimiz çoğalıyor. Kilo bazında çok değerli bir fasulyedir” diye konuştu.

"BU ÜRETİMİ ARTIRDIĞIMIZDA, BUNUN TİCARİ GETİRİSİ DE YÜKSEK OLACAKTIR"

Gülnar ilçesi Şeyhömer Mahallesi’nde çiftçilikle geçimini sağlayan Halim Beyaz “Başkanımızın vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ederim. Leklek Fasulyesi, Türkiye genelinde sadece bu yörede yetişen bir ürün. Bundan dolayı üretimi çoğaltmak için uğraşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarına önem veriyor. Bu üretimi artırdığımızda, bunun ticari getirisi de yüksek olacaktır” dedi.