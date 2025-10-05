Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden üreticilere domates fidesi desteği

"Domates Fidesi Dağıtım Projesi"ni de hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi; Gülnar, Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki üreticiye, yüzde 70’i hibeli olmak üzere toplam 187 bin 266 adet sanayi tipi domates fidesi dağıtımı yaptı.

Gülnar’ın Bereket, Taşoluk, Yarmasu, Ayvalı, Bozağaç, Saray, Konur ve Ilısu mahallelerine dağıtılan toplam 104 bin 858 adet domates fidesinin hasadına da Büyükşehir ekipleri eşlik etti. Gülnar’da toplam 53 üreticiye verilen domates fidelerinin dikiminden hasadına kadar her aşamasını takip eden ekipler, uzun vadeli tarımsal sürdürülebilirlik için üreticiyi hiçbir anında yalnız bırakmıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Ziraat Mühendisi Pembegül Şeker, “Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz ‘Domates Fidesi’ dağıtım projesi kapsamında; Gülnar, Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki muhtelif mahallelerde 100 üreticiye, toplamda 187 bin 226 adet sanayi tipi domates fidelerini yüzde 70 hibeli olarak teslim ettik” dedi.

"BUGÜN, BEREKET MAHALLESİ’NDE DAĞITTIĞIMIZ FİDELERİN HASADI YAPILDI"

Gülnar İlçesi’nde ise 8 mahallede toplam 53 üreticiye ulaştıklarını ifade eden Şeker, “Buradaki üreticilere toplam 104 bin 858 adet sanayi tipi domates fidesi dağıtmıştık. Bugün, Bereket Mahallesi’nde dağıttığımız fidelerin hasadı yapıldı” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal verimliliği artırmak için yaptıkları desteklerin meyvelerini her geçen gün daha fazla aldıklarını sözlerine ekleyen Şeker, “Üreticilerin gelirlerini yükseltmek ve bölgedeki tarım sektörünün güçlenmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda üreticilerimize desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

“BU DESTEKLER SAYESİNDE ÜRETİCİNİN MALİYETLERİ DÜŞTÜ”

Girdi maliyetleri yüzünden üreticinin üretime ara vermek zorunda kaldığı bir dönemde Büyükşehir’in desteklerinin can suyu olduğunu vurgulayan Bereket Mahallesi Muhtarı Ünal Cin, “Verdiği bu tarımsal destekten dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Büyükşehir; badem, ceviz, lavanta ve domates fideleriyle bize destek oldu. Bu destekler sayesinde üreticinin maliyetleri de düştü” dedi.

Domates fidelerinin tanesi 10 liradan satılırken, bu fideleri Büyükşehir’in yüzde 70 hibe ile veriyor olmasının üreticiye büyük bir katkı olduğunu vurgulayan Muhtar Cin, “Büyükşehir Belediyemiz bize domates fidelerini 1 lira 20 kuruştan verdi ve masraflarımızı büyük oranda düşürmüş olduk” ifadelerini kullandı.

“NORMALDE 10-12 LİRA OLAN DOMATES FİDESİNİ, BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE 1-2 LİRAYA ALDIK”

Bereket Mahallesi’nde üretim yapan çiftçilerden Mehmet Seçkin Şen, “Büyükşehir’in desteği ile fidelerimizi indirimli bir şekilde aldık. Bu destek, maliyetlerimizi de büyük oranda düşürdü. Belediyemizin bize sağladığı destek sayesinde; normalde 10-12 lira arasında değişen domates fidelerini, 1-2 liraya almış olduk. Biz bu destekten çok memnunuz. Başkanımız Vahap Seçer’e, çiftçinin yanında olarak bu katkıları bize sunduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.