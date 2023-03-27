Mersin Büyükşehir’in itfaiye eri alımı için çevrim içi başvuruları uzatıldı

ANKA'da yer alan habere göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini güçlendirmek adına alacağı 100 memur için çevrim içi başvuru tarihini 31 Mart saat 14.00’e kadar uzattı. Çevrim içi başvurunun ardından, Ata Eğitim Merkezi’nde başlayacak yüz yüze başvurular da 31 Mart’ta saat 17.00’de son bulacak. Çevrim içi başvurusunu kendisi yapamayan adaylara, Ata Eğitim Merkezi’nde yetkililer tarafından başvurularını yapmaları konusunda yardımcı olunacak. Başvurular sonrası yapılacak sınavların ardından, en başarılı 100 kişi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda memur olarak göreve başlayacak.

Adayların önce çevrim içi sonrasında yüz yüze yaptıkları başvurular sonucu oluşan belge ve diğer evrakları Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim etmeleri gerektiğini belirten İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sinan Bayraktar, “Burada boy-kilo oranlarına bakıyoruz. Mevzuata uygun ise başvurularını değerlendirmek üzere alıyoruz ve KPSS puanına göre uygun olan adayların ilk 500’ünü tespit ediyoruz. Tespit edilen bu adayları 24 Nisan’da yazılı sınava alacağız. Yazılı sınav sonrasında da uygulama sınavımız başlayacak ve sonucunda çıkacak notlara göre de ilk 100 kişiyi itfaiyemize memur olarak katmış olacağız” dedi.

Başvuru sayısının yüksek olduğunu da sözlerine ekleyen Bayraktar, “Biz başvuru şartlarında, sadece 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu olma şartı getirdik. Çok fazla talep var. İhtiyaçtan dolayı daha fazla personel almak istiyoruz, fakat Bakanlık bize 100 personel izni verdi. O yüzden gelen adaylar içerisinde en uygunlarını seçmeye çalışacağız” diye konuştu.

Ata Eğitim Merkezi’ne 08.00-17.00 saatleri arasında yapılabilen yüz yüze başvurularda, şartları uyan adaylar arasında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı en yüksek 500 aday yazılı ve uygulama sınavına çağrılacak. Yazılı sınav, 24 Nisan 2023 tarihinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde saat 10.00’da yapılacak. Sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (25 puan), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (25 puan), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (25 puan), Mahalli İdarelerle ilgili Temel Mevzuat (25 puan) konularını kapsayacak ve 120 dakika sürecek.

Atamaya esas puanın hesaplanması; yazılı sınavın yüzde 40’ı, uygulamalı sınavın yüzde 60’ı alınarak oluşturulacak. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şartı aranacak. Söz konusu şartları sağlayan adaylar sonrasında uygulamalı sınava çağrılacak.