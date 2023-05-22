Mersin Büyükşehir’le 19 Mayıs göklerde de kutlandı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında organize edilen Yamaç Paraşütü Etkinliği ile 60 sporcu Mersin semalarında 19 Mayıs’ı kutladı. Meşaleler ve Türk Bayrakları ile uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütçüleri, sergiledikleri performans ile vatandaşların beğenisini kazandı.

İRDE: “ÇOK HEYECANLI, ÇOK KEYİFLİ BİR ETKİNLİK”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü iş birliğiyle Gelincik Tepesi’nde düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, “19 Mayıs etkinlikleri kapsamında belediyemizin düzenlemiş olduğu yamaç paraşütü etkinliği çok heyecanlı ve çok keyifliydi. İnsana kendini genç hissettiren bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

TAŞKIN: “AMACIMIZ MERSİN’DE İNSANLARIMIZI DEĞİŞİK SPORLARLA BULUŞTURMAK”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ise düzenlenen etkinliklerde vatandaşları sporun farklı branşları ile tanıştırmak istediklerini belirterek, “Birçok katılımcının olduğu bu organizasyonda amacımız Mersin’de insanlarımızı değişik sporlarla buluşturmak. Yamaç paraşütü yapıyoruz, bunun da güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir katılım oldu. İzlemek için gelen vatandaşlarımızın yanı sıra uçmak için gelenler de vardı. 19 Mayıs’ın ruhuna yaraşır bir etkinlik düzenledik” diye konuştu.

Atlı: “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı milli şuuru üst seviye çıkaran bir bayram”

Etkinliğin son derece başarılı, sıcak ve samimi geçtiğini aktaran Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü Başkanı Hüseyin Atlı, “Mersin’de yamaç paraşütü eğitimleri ve ikili uçuşlar yapıyoruz. Burada sporcu yetiştiriyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmalara sporcu gönderiyoruz. Etkinlik son derece başarılı, sıcak, samimi. Sporcuları tamamen ön plana çıkaran, onların rahat bir şekilde aktivitesini gerçekleştirmek için her türlü imkan sağlanmış durumda. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bizim için milli şuuru her zaman üst seviye çıkaran bir bayram. Biz sporcular olarak bu bayramın sahipleriyiz” dedi.

KÖSOĞLU: “MERSİN YAMAÇ PARAŞÜTÜNE ÇOK ELVERİŞLİ BİR ŞEHİR”

Akdeniz Yamaç Paraşütü Adrenalin Sporları Kulübü üyesi İrfan Kösoğlu, “7 senedir bu işi yapıyorum. Çok güzel bir spor. Mersin yamaç paraşütüne çok elverişli bir şehir. Senenin 12 ayı spor yapabiliyoruz biz burada. Ben aynı zamanda Karadenizliyim. Mesela biz burada iki ayda yaptığımız uçuşu orada bir senede yapamıyoruz çünkü sürekli yağış oluyor” diye konuştu.