Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mersin İl, Erdemli İlçe, KUMKUYU ÇANAKÇI Mahalle/Köy, 195 Ada, 62 Parsel, Bilirkişi raporuna göre borçlunun hissesi tamdır. Taşınmaz konum olarak Çanakçı köy merkezinde, mevlana caddesinin 90 m güneyinde D-400 karayolunun kuş uçuşu 5 km kuzeyinde bulunmaktadır. Çevreye bakıldığında büyük oranda tarımsal alanların yer aldığıyapılaşmanın daha çok müstakil denilen tek veya 2 katlı yapılardan oluştuğu tespit edilmiştir. Belediyenin tüm imkanlarından yararlanılmakta olup ulaşım özel ve toplutaşıma araçlarına kolaydır.

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