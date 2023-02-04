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Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken

T.C. Erdemli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Mersin Erdemli’de 2.692 m² tarla ve tek katlı 3+1 mesken mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 16:29
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Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken

Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mersin ili Erdemli ilçesi, Tabiye Mah. Tabiye mevkii, 216 ada 67 parsel 2.692,70 m2 yüzölçümlü, tarla vasfında kayıtlı taşınmazdır. Taşınmaz yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak ayrılmış olup, yola terk işleminin yapılması gerekmektedir. Taşınmaz; ?Barbaros Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi, No:85 sTabiye-Erdemli/MERSİN? adresinde bulunmaktadır. Elektrik ve su problemi bulunmayan taşınmaza ulaşım toplu taşıma vasıtaları ve özel araçlarla rahatlıkla sağlanabilmektedir. Erdemli Hükümet Konağının kuş uçuşu 3,40km kuzeyinde yer alan Barbaros Ortaokulunun kuş uçuşu 360 metre kuzeyinde konumlanmış vaziyettedir. Etrafında ekili dikili tarım arazileri ile tek katlı veya iki katlı bahçe evleri bulunmaktadır. Taşınmaz şekil olarak dikdörtgen formunda olup, doğu-batı yönünde meyilli bir arazi yapısına sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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