Mersin Erdemli’de mahalleli meydanda bayramlaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin Erdemli’de mahalleli meydanda bayramlaştı

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Ali Beyli'de, vatandaşlar meydanda bayramlaşıp çocuklara avuç avuç şeker dağıttı.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de bayram coşkusu yaşanıyor. Büyükşehir ve ilçe merkezlerinde ev ziyaretleri yoğunlukta olurken bazı kırsal mahallelerde ise meydanlarda bayramlaşma gerçekleştiriliyor. Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Ali Beyli'de de vatandaşlar, meydanda buluştu. Sıraya giren ve uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, bir birleriyle tek tek bayramlaştı. 100 yıldır sürdüğü belirtilen gelenek sayesinde küslerin barıştığı, duyguların ön plana çıktığı ifade edildi.

Bayramlaşma sırasında gönüllü mahalle sakinleri ise çocuklara avuç avuç şeker dağıtarak gönüllerine dokundu.

Mersin Erdemli’de mahalleli meydanda bayramlaştı

Mersin Erdemli’de mahalleli meydanda bayramlaştı

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