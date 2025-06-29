Mersin Erdemli'de yol yenileme çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Erdemli ilçesine bağlı Küstüllü Mahallesi ile Kızılen Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolda, 4 bin 200 metrelik sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli’nin kırsalında sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Küstüllü ile Kızılen Mahalleleri arasındaki 4 bin 200 metrelik bağlantı yolu; altyapı, genişletme ve asfalt kaplama çalışmalarının ardından vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından şubat ayında başlatılan işlemlerle daha önce dar ve yüzeyi bozuk olan yol, genişletme ve altyapı çalışmalarıyla modern bir hale getirildi. Genişliği 5 metreden 9 metreye çıkarılan, hem iki mahalle arasındaki bağlantıyı sağlayan hem de bölgedeki sebze üreticileri için önemli bir geçiş güzergahı olan yolda, üreticiler artık ürünlerini daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaştırabiliyor.

“İKİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAMASININ YANI SIRA ÜRETİCİLERİN DE YOĞUN KULLANDIĞI BİR YOL”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Şube Müdürlüğü’nde Yol Asfalt Saha Amiri olarak görev yapan Emrah Erdoğan, “Erdemli’ye bağlı Küstüllü ile Kızılen Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolda, 4 bin 200 metre sathi asfalt kaplama çalışması yaptık. Yolumuz dar ve bozuktu. Geçtiğimiz kış aylarında genişletmesini tamamladık. Altyapı çalışmalarının ardından da zemin güçlendirmesini ve sathi kaplamasını yapıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

Yolun hem bağlantı yolu olması hem de üretim bölgesi olmasından kaynaklı önemine vurgu yapan Erdoğan, “Yolumuz, iki mahalle arasındaki bağlantı özelliğinin yanı sıra üreticilerimiz için de önemli bir yol. Yapılan çalışma sayesinde üretici vatandaşlarımız, yetiştirdikleri ürünleri daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaştırabilecek. Böylece zamandan tasarruf yapmış olacaklar” ifadelerini kullandı.

“YAPILAN ÇALIŞMAYLA DÖRT DÖRTLÜK BİR YOL OLDU”

Küstüllü Mahalle Muhtarı Ali Issı, yenileme çalışmalarından önce yolun çok elverişsiz olduğunu belirterek, “Bu yol, Küstüllü’yü Kızılen’e bağlayan ana yol. Burası üretim bölgesi. Domates üretimi yapıyoruz. Çok büyük bir üretim var. Vahap Başkan'ımıza durumu izah ettik. Sağ olsun, bir dediğimizi iki etmedi. Tarihte görülmemiş bir çalışmayla yol dört dörtlük oldu” diye konuştu.

Küstüllü Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlardan Nail Ulusoy ise “Burada 31 senedir dolmuşçuluk yapıyorum. Bu yollar eskiden çok berbattı. Cenazemiz oluyordu, yollar iki saat kapanıyordu. Tozdan tarlaya giremiyorduk. Domatesimizi taşırken sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi Büyükşehir sayesinde çok güzel oldu” dedi.