Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, Murathan Mungan’da

MTSO'nun Türkiye ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek, ulusal ölçekte bir verime dönüştürüp edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere düzenlediği “Mersin Kenti Edebiyat Ödülü”nün 17’ncisinin sahibi çağdaş edebiyatın usta ismi yazar ve şair Murathan Mungan oldu. 2024 yılı için önerilen adaylar arasından Mungan, başta şiir olmak üzere öykü, roman, oyun ve deneme gibi edebiyat türlerinde verdiği eserlerde kendine özgü lirizmiyle bir kültür figürü olarak öne çıkması nedeniyle seçici kurul tarafından ödüle layık görüldü. Yaşadığı coğrafyanın efsanelerini oyunlaştırırken yereli evrensel bir dille aktarması bu seçimde etkili oldu. Mungan’a ödülünü MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol birlikte takdim etti.

"SAHİP OLDUKLARIMI CEPTE BİLİP ONA YASLANMADIM"

Ödül takdimi sonrası söz alan Murathan Mungan, konukseverlik ve edebiyata, kültüre verdiği değer için Mersin’e teşekkür etti. Çocukluğunu ve sanata nasıl adım attığını, bu yoldaki azmini aktaran Mungan, "Gerektiği zaman gülünç olmayı gerektiği zaman dışlanmayı, ötekileştirilmeyi göze almadan başarı olmuyor" dedi. Oyun yazmayı ilk olarak 8 yaşında denediğini ancak bir nesneyi tanımlaması sonrası vazgeçtiğini anlatan Mungan, "Ardından eşyaları, mekânları tanımlayabilme üzerine çok çabaladım. Yazar olarak da insan olarak da sahip olduklarımı cepte bilip onlara yaslanmadım. Her zaman eksik olduğum, öğrenmem gerekenlere yöneldim" diye konuştu. Yaşam boyu kimseyi rakip görmediğini vurgulayan Mungan, "Sanatın rekabet olmadığını öğrendim. Kendimle yarıştım. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Mesele başkası değil kendiniz olduğu zaman çok geliştirici bir şey." dedi.

"EDEBİYAT, İNSANLIĞIN ORTAK ETİK DEĞERLERİNİ YÜCELTİR"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mersin iş dünyası olarak seçkin edebiyat eserlerine ve saygın yazarlara dikkat çekmek, kentin sanatla daha çok buluşmasını sağlayıp sanat değerini yükseltmek hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Çakır, "Daha da önemlisi varlık nedenimiz Türkçemizi yüceltenlere teşekkürlerimizi sunmak için bu ödülün bir parçasıyız." dedi. Okumanın önemine değinen Çakır, sözlerine şöyle devam etti:

"Okumak ama kabullenmek için değil. Önemli olan; anlayarak, sorgulayarak, düşünerek okumaktır. Bu anlamda Edebiyat, “insan olma” eğitimidir. Bizim yargılamaya değil; düşünmeye ve anlamaya, empati kurmaya ihtiyacımız var. Değer yargılarının mutlak doğrular olarak görüldüğü dünyada huzur, sevgi, adalet ve hoşgörünün olamaz. Dürüstlük, doğruluk, adalet, güven gibi etik değerler bilgisi topluma değer katar. İşte edebiyat, insanlığın bu ortak etik değerlerini yüceltir. Edebiyat veya sanatın herhangi bir türüyle, belki dünyayı cennete çeviremeyeceğiz ama etik değer bilgisiyle dolu olan bu eserlerle, daha yaşanır bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacağımız kesindir. Edebiyata sahip çıkma çabamızın nedeni budur."