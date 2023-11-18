Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu: 54 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 54 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu: 54 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Toplum sağlığı ile ülkenin geleceği olan gençleri korumaya kararlı olduklarına işaret eden Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokainin ele geçirildiğini aktardı.

Bolat, olayla ilgisi bulunan 10 kişinin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla gözaltına alındığını bildirirken, "Toplumların sosyal ve kültürel yapısını bozan, ekonomik zararlarıyla beraber insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Başarılı operasyonlarına bir yenisini ekleyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi yürekten tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

44.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Son Haberler
Roma Uğurcan Çakır'ın peşinde. Rui Patricio yerine Uğurcan Spor
Roma Uğurcan Çakır'ın peşinde. Rui Patricio yerine Uğurcan
Yönetmelik değişti. Mirasçı çiftçilere önemli duyuru Ekonomi
Yönetmelik değişti. Mirasçı çiftçilere önemli duyuru
Traktör ile tır çarpıştı Gündem
Traktör ile tır çarpıştı
THY'nin en ucuz ve en pahalı uçak biletleri belli oldu Ekonomi
THY'nin en ucuz ve en pahalı uçak biletleri belli oldu
Bangladeş'i Midhili siklon fırtınası vurdu Dünya
Bangladeş'i Midhili siklon fırtınası vurdu
Hırsızlıktan tutuklanıp serbest bırakılan dizi oyuncusu bu kez uyuşturucudan tutuklandı Gündem
Hırsızlıktan tutuklanıp serbest bırakılan dizi oyuncusu bu kez uyuşturucudan tutuklandı
Genç anne görüntüleri izleyince çılgına döndü. Bebek telsizi hareketi algıladı cep telefonuna mesajı gönderdi Dünya
Genç anne görüntüleri izleyince çılgına döndü. Bebek telsizi hareketi algıladı cep telefonuna mesajı gönderdi