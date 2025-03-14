Mersin merkezli 2 ilde operasyon! Tutuklamalar var

Kaynak: DHA
Mersin merkezli 2 ilde operasyon! Tutuklamalar var

Mersin merkezli 2 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli 2 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Jandarma, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Hatay'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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