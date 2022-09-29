Mersin merkezli PKK operasyonu: 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şırnak illerinde PKK/KCK terör örgütü adına milis/işbirlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların olduğu tespit edildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
Kaynak: İHA
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