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Mersin merkezli PKK operasyonu: 7 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen silahlı terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 11:26
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Mersin merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Mersin merkezli PKK operasyonu: 7 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şırnak illerinde PKK/KCK terör örgütü adına milis/işbirlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların olduğu tespit edildi. 

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA

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