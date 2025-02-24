Mersin merkezli 7 ilde 712 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu! 2 bin 560 hesap incelendi: 13 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, 712 milyon TL'lik işlem hacmine sahip yasa dışı bahis sitesi tespit edildi. 2 bin 560 banka hesabı detaylı şekilde incelenerek, Mersin merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanırken, 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Yasa Dışı Bahisle Mücadele" çerçevesinde çalışma yaptı.

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Ekiplerin hassas ve titiz bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 bin 560 banka hesabının detaylı analiz çalışması yapıldı.

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Polis şüphelilerin yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak 712 milyon TL işlem hacmine ulaştığını belirledi.

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Bunun üzerine Mersin merkezli Ankara, Adana, Aksaray, Amasya, Kastamonu ve Tokat'ta şafak vakti eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

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Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Emniyette ifadesi alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi, 13'ü tutuklandı. 7'si adli kontrol kararıyla olmak üzere 8 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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