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Mersin Mezitli’de icradan satılık daire

T.C. Mersin 6.İcra Dairesi tarafından Mersin Mezitli'de 79 m² 2+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 13:18
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Mersin Mezitli’de icradan satılık daire

Mersin Mezitli’de icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Mersin İl, Mezitli İlçe, 4586 Parsel, MEZİTLİ Mahalle/Köy, Azmak Mevkii, 2. KAT 8 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Mezitli Belediye Başkanlığı yetki alanındadır. Mezitli Belediye Başkanlığı,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınan şifai bilgilere göre, satışa konu,Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, Azmak Mevkii, 4586 parselin (1762 ile 1763 Nolu parsel tevhid olmuştur.) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 5 kat (A-5) Konut Alanı olarak işaretlenmiştir. Taşınmazın bulunduğu parselin kuzeyinden 4580 nolu parsele, güneyinden 1764 nolu parsele, batısından 1757 ve 1756 nolu parsele bitişik olup doğusundan 34302 Sokağa cephelidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık daire
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık daire
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık daire
Yeniçağ Anasayfa
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