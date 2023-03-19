﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık tarla

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mersin ili, Mezitli ilçesi, Kuyuluk mahallesi , Baklatepesi mevii987 ada34 parsel tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmaz içerisinde muhtelif cins ve yaşlardalimon, harnup, yenidünya ve kayısıağaçları mevcut olup, bunların toplam değeri28.005,00 TL. olduğunun tespit edildiği,taşınmazınzeminMersin Adana Otobanbağlantılı olan vatan caddesinin tahmini 735 m. kakdar batısında bulunmaktadır.Taşınmaz killi tınlı, kırmızı toprak yapısında bulunduğu,çevresindeki imar yollarının henüz açılmamış olduğu, Güney batısında bir çok siteve müstakil vaziyette villa tarzibinaların bulunduğu, ulaşımın özel araçlar ile sağlanabildiği, bölgede elektrik, yolve su sorunu bulunmadığı,Belediyenin kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin tam sağlanmadığı, etrafındabahçeve kuru tarla bulunduğu, taşınmaz bu haliyylesatışa çıkartıldığı ilan olunur.

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