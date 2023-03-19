19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mersin Mezitli’de icradan satılık tarla

T.C. Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Mersin Mezitli'de 5.334 m² tarla mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 11:01
Takip Et

Mersin Mezitli’de icradan satılık tarla

Mersin Mezitli’de icradan satılık tarla
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mersin ili, Mezitli ilçesi, Kuyuluk mahallesi , Baklatepesi mevii987 ada34 parsel tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmaz içerisinde muhtelif cins ve yaşlardalimon, harnup, yenidünya ve kayısıağaçları mevcut olup, bunların toplam değeri28.005,00 TL. olduğunun tespit edildiği,taşınmazınzeminMersin Adana Otobanbağlantılı olan vatan caddesinin tahmini 735 m. kakdar batısında bulunmaktadır.Taşınmaz killi tınlı, kırmızı toprak yapısında bulunduğu,çevresindeki imar yollarının henüz açılmamış olduğu, Güney batısında bir çok siteve müstakil vaziyette villa tarzibinaların bulunduğu, ulaşımın özel araçlar ile sağlanabildiği, bölgede elektrik, yolve su sorunu bulunmadığı,Belediyenin kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin tam sağlanmadığı, etrafındabahçeve kuru tarla bulunduğu, taşınmaz bu haliyylesatışa çıkartıldığı ilan olunur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
2
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
3
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
4
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
5
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
6
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
7
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi. İngiliz oyuncu kararını verecek
﻿Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi. İngiliz oyuncu kararını verecek
﻿Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi. İngiliz oyuncu kararını verecek
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık tarla
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık tarla
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık tarla
﻿Sivas Akıncılar’da icradan satılık arsa
﻿Sivas Akıncılar’da icradan satılık arsa
﻿Sivas Akıncılar’da icradan satılık arsa
﻿İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
﻿İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
﻿İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.